Düsseldorf: Raser verursacht Crash - mehrere Schwerverletzte

An der Worringer Straße in der Düsseldorfer Innenstadt sind am Sonntagabend (14. Januar) bei einem Verkehrsunfall sechs Personen zum Teil schwer verletzt worden. Drei Personen erlitten nach Angaben der Polizei Düsseldorf lebensgefährliche Verletzungen. Die Worringer Straße musste am Abend in beide Richtungen voll gesperrt werden.

Kurz vor 21 Uhr meldeten mehrere Anrufer der Leitstelle der Polizei den Unfall. Vor Ort trafen die eingesetzten Polizeibeamten auf „ein größeres Trümmerfeld“, wie es in einer Mitteilung der Düsseldorfer Polizei hieß.

Mercedes-Fahrer war laut Polizei mit Tempo 100 unterwegs

Nach derzeitigem Stand der Ermittlung war ein 33-jähriger Düsseldorfer mit seinem Mercedes und drei Insassen auf der Karlstraße in Richtung Worringer Straße unterwegs. Laut Zeugenangaben hat der Mann den Wagen auf über 100 km/h beschleunigt und dabei mehrere Fahrzeuge überholt, die er zuvor mit der Lichthupe zur Seite gedrängt haben soll.

Zeitgleich fuhr auf der Gegenfahrbahn ein 35-jähriger Fahrer mit seinem Range Rover in Richtung Hauptbahnhof und wollte nach links in eine Grundstückseinfahrt einbiegen. Laut Polizei übersah der SUV-Fahrer den heranrasenden Mercedes bei dem Abbiegemanöver und wurde von dem Wagen mit unverminderter Geschwindigkeit auf der Beifahrerseite getroffen.

Durch die Wucht des Aufpralls touchierte der Geländewagen mehrere geparkte Autos und kam anschließend frontal vor einem Baum zum Stehen. Der 35-Jährige und sein 39 Jahre alter Beifahrer mussten mit schweren Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Von den vier Insassen des Mercedes wurden der Fahrer sowie zwei 31- und 26-jährige Insassen leicht, eine 40 Jahre alte Frau lebensgefährlich verletzt.

Wie die Polizei weiter mitteilte, stand der 33-jährige Fahrer ersten Erkenntnissen zufolge zur Unfallzeit unter Alkoholeinfluss. Blutproben wurden entnommen, sein Führerschein wurde bereits sichergestellt.

Beide Fahrzeuge erlitten einen Totalschaden. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der Gesamtschaden auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag. Die Worringer Straße musste für die Dauer des Einsatzes in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt werden.

