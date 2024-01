Düsseldorf: Rheinbahn sucht per Belohnung nach Randalierern

Düsseldorf Seit vergangenem Freitag wurden in Düsseldorf mehrere Fahrzeuge der Rheinbahn schwer beschädigt. Die Zerstörungen könnten Konsequenzen haben.

Bislang unbekannte Täter haben seit Freitag, 29. Dezember, zehn Busse und zwei Bahnen der Rheinbahn im Düsseldorfer Stadtgebiet zum Teil schwer beschädigt. Das teilte das Düsseldorfer Verkehrsunternehmen am Dienstag mit. Demnach wurden in allen betroffenen Fahrzeugen die Fensterscheiben mutwillig zerstört oder massiv beschädigt.

Der Schaden beläuft sich ersten Angaben zufolge auf mehr als 25.000 Euro. Die Rheinbahn hat nun eine Belohnung in Höhe von bis zu 1000 Euro für Hinweise ausgesetzt, die zur Ergreifung der Täter führen.

Unbekannte Täter sollen nachts zugeschlagen haben

Die Zerstörungen haben sich laut Verkehrsunternehmen seit dem 29. Dezember im Bereich Universität Ost/Botanischer Garten, Südpark, Auf’m Hennekamp und Volksgarten ereignet. Die bislang unbekannten Täter sollen dabei immer im Schutz der Dunkelheit zugeschlagen haben, wie die Rheinbahn weiter mitteilte.

Nach Angaben des Düsseldorfer Unternehmens sorgen die Schäden derzeit „für Einschränkungen der Fahrzeugverfügbarkeit insbesondere beim Fahrzeugtyp NF8U, der auf der Wehrhahnlinie eingesetzt wird“, wie es in einer Mitteilung heißt. Die Fahrzeugschäden werden derzeit mit Hochdruck in den Werkstätten behoben, so die Rheinbahn weiter. Ob es durch diese Vorfälle zum Start des neuen Rheintaktes am kommenden Sonntag (7. Januar) zu Beeinträchtigungen kommt, sei laut Rheinbahn „derzeit jedoch nicht abzusehen.“

Eine Strafanzeige gegen Unbekannt wurde bereits gestellt, die Verkehrsfirma arbeitet laut eigenen Angaben aktuell „eng mit den Ermittlungsbehörden zusammen.“

Für Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen, hat die Rheinbahn eine Belohnung von bis zu 1.000 Euro ausgesetzt. Bürgerinnen und Bürger, die Angaben zu den Vorfällen machen möchten, können sich vertraulich an schaden@rheinbahn.de wenden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Düsseldorf