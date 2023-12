Düsseldorf: Schwarzarbeit in Gaststätten und Hotels nimmt zu

Auch in Gastronomien in der Landeshauptstadt komme es zu „illegalen Machenschaften“ und „Lohntrickserei“, erklärt die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) Düsseldorf (Symbolbild). Die NGG fordert dagegen mehr Kontrollen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Zolls.

Düsseldorf Die „Finanzkontrolle Schwarzarbeit“ ermittelte 2023 häufig gegen Düsseldorfer Gastro- und Hotelbetriebe. Wie viele Verfahren eingeleitet wurden.

„Kein Pardon für schwarze Schafe“ in der Gastro- und Hotel-Branche fordert die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) in Düsseldorf. Die NGG beklagt „unseriöse Machenschaften und Lohntrickserei“ in Hotels und Gaststätten, die auch Betriebe in der Region betreffen sollen. Dies zeigen laut Gewerkschaft Zahlen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS).

Selbst Mindestlohn nicht überall gezahlt

Demnach wurden im Bereich des Hauptzollamtes Düsseldorf im ersten Halbjahr 2023 insgesamt 203 Ermittlungsverfahren allein in der Hotel- und Gastro-Branche eingeleitet. Das seien 44 mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres, erklärt die NGG und beruft sich dabei auf ihr vorliegende Daten des Bundesministeriums für Finanzen. „Zwar hält sich auch in Düsseldorf die überwiegende Zahl der Betriebe an Recht und Gesetz“, betont Zayde Torun, Geschäftsführerin der NGG Düsseldorf-Wuppertal. „Dennoch ist das Ausmaß krimineller Praktiken – von illegaler Beschäftigung bis zum Hinterziehen von Lohnsteuer, Rentenversicherungs- und Krankenkassenbeiträgen – in der Branche durch ‚schwarze Schafe‘ enorm.“ So betreffen rund 13 Prozent aller vom Hauptzollamt Düsseldorf im ersten Halbjahr 2023 eingeleiteten Ermittlungsverfahren, insgesamt 1527, die Gastronomien und Hotels, sagt Torun. Selbst der gesetzliche Mindestlohn sei nicht überall gezahlt worden. Allein in zehn Fällen leitete der Düsseldorfer Zoll laut NGG in den ersten sechs Monaten des Jahres Ermittlungsverfahren gegen Hotels oder Restaurants wegen Mindestlohnverstößen ein.





Torun fordert deswegen mehr Kontrollen der FKS in der heimischen Gastronomie und Hotellerie und damit ein entschiedeneres Vorgehen gegen die „schwarzen Schafe“ der Branche. Sie schadeten den vielen seriös arbeitenden Betrieben und deren Beschäftigten. Es könne nicht sein, dass sich einige Gastro- und Hotel-Chefs mit „illegalen Machenschaften“ einen Wettbewerbsvorteil verschafften, sagt Torun. „Von der Köchin über den Barkeeper und die Rezeptionistin bis zum Kellner: Beim Lohn oder den Sozialabgaben der Angestellten zu tricksen, um das angebotene Weihnachtsmenü preiswerter zu machen oder mehr Gewinn in die eigene Tasche zu stecken, ist ganz klar kriminell“, betont die Gewerkschafterin. Wer keine oder weniger Beiträge für die Renten-, Kranken- oder Arbeitslosenversicherung zahle, prelle die Sozialkassen.

Aufruf auch an Gäste

„Lohndumping und Betrug bei den Sozialleistungen haben auch Konsequenzen für jeden einzelnen Beschäftigten der ‚grau arbeitenden‘ Betriebe. Jeder nicht eingezahlte Euro schmälert später die eigene Rente“. Deshalb sollten Gastro-Beschäftigte sich nicht von unseriösen Chefs unter Druck setzen lassen, rät Torun. Sie appelliert auch an die Gäste, auf unseriöse Praktiken zu achten: „Wenn es beispielsweise die Rechnung für die Weihnachtsgans ausschließlich auf dem Bierdeckel oder Kellnerblock gibt, sollte man das nicht einfach so akzeptieren.“

