Düsseldorf: Schwerer Verkehrsunfall in Oberbilk – zwei Verletzte

Ein schwerer Auffahrunfall ereignete sich am Samstagnachmittag in Oberbilk.

Düsseldorf Ein Düsseldorfer fuhr am Samstagnachmittag auf den Wagen vor ihm auf. Beide Fahrzeugführer wurden dabei schwer verletzt.

Am Samstagnachmittag ist es mitten im Düsseldorfer Stadtteil Oberbilk zu einem Verkehrsunfall gekommen. Zwei Männer wurden so schwer verletzt, dass sie in Krankenhäuser eingeliefert werden mussten. Der entstandene Sachschaden sei, so die Polizei, „erheblich gewesen“.

Die Polizei meldet, dass – nach derzeitigem Ermittlungsstand – ein 26-jähriger Krefelder mit seinem Ford auf der Siegburger Straße in Richtung Oberbilker Allee unterwegs gewesen sei. Plötzlich habe er „verkehrsbedingt bremsen müssen“. Genau das bemerkte der 35-jährige Düsseldorfer, der hinter dem Ford fuhr, „offensichtlich zu spät“, sodass er ungebremst auf das Heck auffuhr. Der Aufprall sei dabei so heftig gewesen, dass beide schwer verletzt wurden. Sie wurden mit Rettungswagen in Kliniken gebracht, wie die Polizei mitteilte.

