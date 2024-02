Feuerwehreinsatz Düsseldorf: Shisha in Wohnung geraucht – Mann im Krankenhaus

Düsseldorf Ein Mann rief die Feuerwehr, weil er über Unwohlsein klagte. Die Einsatzkräfte stellten fest: Der Werstener hat eine Kohlenmonoxidvergiftung.

Ein Mann hat Mittwochnacht um 3.13 Uhr die Feuerwehr gerufen, weil er über Unwohlsein und eine kurzzeitige Gedächtnislücke klagte. Wie sich schnell herausstellte, erlitt der Anwohner eine Kohlenmonoxidvergiftung. Beim Betreten der Wohnung an der Burscheider Straße in Wersten löste der mitgeführte CO-Warner der Notfallsanitäter aus und warnte so die Rettungskräfte vor dieser unsichtbaren Gefahr.

Shishapfeife löste Kohlenmonoxidvergiftung aus

Die Einsatzkräfte brachten die beiden Bewohner ins Freie. Zeitgleich wurden weitere Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes zur Einsatzstelle gerufen. Ein Messtrupp stellte eine erhöhte CO-Konzentration in der Wohnung fest und leitete umgehend Lüftungsmaßnahmen ein. Zurückzuführen ist diese vermutlich auf eine in der Wohnung genutzte Wasserpfeife (Shisha).

Für die weiteren Anwohner bestand keine Gefahr, sodass diese in ihren Wohnungen bleiben konnten. Beide Patienten aus der betroffenen Wohnung wurden durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt und aufgrund eines erhöhten Kohlenmonoxidwertes in ein Krankenhaus gebracht. Die letzten der rund 30 Einsatzkräfte kehrten nach circa einer Stunde zu ihren Standorten zurück.

