Düsseldorf: Stadt zeichnet ehrenamtlische Bürger aus

Düsseldorf Die Stadt Düsseldorf hat Preise an Bürger verliehen, die sich in besonderer Weise ehrenamtlich engagieren. Welche Auszeichnung vergeben wurde.

Auch in diesem Jahr wurde im Düsseldorfer Rathaus der Martinstaler an Düsseldorfer verliehen, die sich „in besonderer Weise ehrenamtlich engagiert haben“, wie die Stadt mitteilte. Der Martinstaler wurde bereits zum 22. Mal verliehen. Die Preisträger werden dabei von Düsseldorfer Bürgern vorgeschlagen.

Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) betonte die gesellschaftliche Bedeutung des Ehrenamts in der Stadt. Ehrenamtler trügen „dazu bei, dass Düsseldorf eine lebenswerte Stadt ist“. Und er konstatiert: „Das Ehrenamt erhält zunehmend Zulauf von jungen Leuten und von Menschen mit Migrationshintergrund. Das freut mich ganz besonders.“

Die Ausgezeichneten Düsseldorferinnen und Düsseldorfer

Pamela Broszat engagiert sich seit vielen Jahren ehrenamtlich, kümmert sich um Geflüchtete, gibt Kindern Nachhilfe und hat ausländischen Familien bei der Kinderbetreuung geholfen, damit die Eltern etwas Freiraum haben. Broszat ist zudem im Kulturverein Gerresheim ehrenamtlich tätig.

Wolfgang F. Heck ist Ressortleiter „Kinder und Familien“ bei der Bürgerstiftung Düsseldorf und hat unter anderem das Projekt „gesund & munter“ mit ins Leben gerufen. Er ist seit Gründung der BürgerStiftung im Jahr 2005 als Ehrenamtler dabei.

Heribert Klein setzt sich ehrenamtlich mit karitativen Ideen und deren Umsetzung bei Unicef für Kinder ein. Er zeichnete verantwortlich für die Aktion „Ein Platz für jedes Kind“. Bei allen Aktionen hat er Spenden in Millionenhöhe generiert. Mit 650.000 Flaschen Desinfektionsmittel für Krankenhäuser in Kiew unterstützte und koordinierte er darüber hinaus die Ukraine-Hilfe „Wasser“.

Rainer Kloke ist seit Jahren aktiv im DRK-Bewohnerbeirat. Er leitet die Sitzungen des Beirates, ist regelmäßig im Haus und steht den Bewohnern mit Rat und Tat zur Seite. Das DRK-Zentrum Grafental ist eine Einrichtung der stationären Altenhilfe mit 89 Plätzen.

Gerti Kobarg arbeitet ehrenamtlich bei der Spieloase in Bilk, die seit 1985 einen Nachbarschaftstreff für Kinder und Familien organisiert. Hier wird ein generationenübergreifendes Angebot für die Nachbarschaft geboten. Kobarg ist Vorsitzende des Vereins „Spielen und Leben in Bilk“. Darüber hinaus organisiert sie das Flora-Gartenfest.

Renate Kühn war dreißig Jahre in der Diakonie ehrenamtlich tätig. Sie hat bei der Tafel gearbeitet und ist heute immer noch im Einsatz, wenn Not ist. Seit 2017 ist sie bei den Altstadtengeln. Hier sammelt sie Spenden für Obdachlose, führt die Essensverteilung in Eigenregie durch. Auch sammelt sie Dinge, die Bedürftige für ein menschlicheres Leben benötigen.

Sabine Merhar und Mirko Kürten leiten seit vielen Jahren gleichberechtigt die Martinsfreunde Hassels. Sie akquirieren neue Sammler, teilen die Straßenzüge zum Sammeln ein, organisieren die Musikkapellen und Pferde, halten den Kontakt zu Polizei und Stadtverwaltung und legen mit diesen den jeweiligen Zugweg fest. Während der Pandemie organisierten sie ebenfalls Martinszüge.

Helmut Pohl ist seit über 20 Jahren ehrenamtlicher Mitarbeiter der Telefonseelsorge in Düsseldorf. Regelmäßig leistet er drei Dienste pro Monat (davon einen Nachtdienst), in denen er Anrufenden zuhört und ihnen ein wertvolles, stärkendes Gegenüber ist. Auch ist er ein gesuchter Hospitationsgeber, der die neuen Kollegen in der Ausbildung begleitet und auf die Tätigkeit in der Telefonseelsorge vorbereitet.

Helgo Ringpfeil engagiert sich für den Düsseldorfer Sport-Club 1899. Seine Hauptaufgabe ist es, die Sportstätten zu pflegen und in Ordnung zu halten, sodass etwa 1.000 Kinder und Jugendliche einen Ort für ihren Sport finden. Wochenenden kennt er nicht, ist an sieben Tagen in der Woche für den Club aktiv.

Brigitte Röhle ist seit 2007 jede Woche im Hospiz ehrenamtlich in der Küche, an der Rezeption und auch in der Begleitung von Patienten tätig. Ihre Arbeit ist kompetent und einfühlsam. Sie wird daher gleichermaßen von Hauptamtlichen, Patienten und An- und Zugehörigen geschätzt. Ihr zeitlicher Einsatz ist überdurchschnittlich hoch.

Ausgezeichnete mit dem Martinstaler für „Neue Wege des bürgerschaftlichen Engagements“

Bei dieser Auszeichnung gehe es darum, Personen, Vereine oder Initiativen zu ehren, die sich durch innovative Ideen und privates Handeln auf noch unbekannte Pfade ehrenamtlicher Tätigkeit begeben haben, teilte die Stadt weiter mit. In diesem Jahr wurden Simone Eßer und Eva Schwientek als Team und die 92-jährige Regina Schäfer ausgezeichnet.





Simone Eßer und Eva Schwientek haben das Netzwerk „Kleeblatt Düsseldorf“, eine Art Selbsthilfegruppe, gegründet. Beide sind selbst Mütter von Kindern mit Down-Syndrom. Seit der Gründung hat sich Kleeblatt fortwährend erweitert und ist unter anderem erste Informations-Anlaufstelle für Familien, die ein Kind mit Downsyndrom erwarten oder ein Kind mit Downsyndrom bekommen haben.





Regina Schäfer ist trotz ihres hohen Alters seit Jahren im Sommer- wie Winterbrauchtum unterwegs und begleitet zahlreiche Schützenfeste und Karnevalsaktivitäten mit ihrem Fotoapparat. Dies macht sie nicht nur in ihrem Stadtteil Lohausen, sondern in fast allen Stadtteilen von Düsseldorf. (bel)

