Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), Vorsitzender des Verteidigungsausschusses im Deutschen Bundestag, gibt den FDP-Vorsitz in Düsseldorf ab.

Düsseldorf FDP-Bundespolitikerin wird nicht mehr für den Kreisvorsitz kandidieren und sich auf europäischer Ebene einbringen. Nachfolge steht wohl fest.

Im März wählt der Düsseldorfer Kreisverband der FDP turnusmäßig seinen Vorstand. Die bekannte Bundespolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann wird dann nicht mehr für den Vorsitz kandidieren. Dies bestätigte die Düsseldorferin der NRZ. „Es ist der richtige Zeitpunkt, nach zehn Jahren den Stab weiterzureichen“, sagt „Strazi“. „Meine Konzentration geht jetzt auf die Europawahl am 9. Juni 2024. Eine bundesweite Spitzenkandidatur benötigt meine ganze Aufmerksamkeit.“

Strack-Zimmermann hat in den vergangenen Jahren als FDP-Bundespolitikerin Vertreter aus der Verteidigungs- und Außenpolitik anderer Länder kennengelernt. Ihre Erfahrungen will sie nun auf europäischer Ebene einbringen. Sie wird aber Düsseldorf im Blick haben, schließlich hat sie dort ihren Hauptwohnsitz. Zuletzt ging sie Walid El Sheik hart an, weil der Sprecher der Düsseldorfer Altstadtwirte ein anti-israelisches Gaza-Posting weiter geleitet hatte.

Nachfolger ist Sprecher des Bundesvorsitzenden Lindner

Nachfolger beim FDP-Kreisvorstand soll, das erfuhr die NRZ, aus dem politischen Umfeld der Liberalen, Moritz Kracht werden. Der Sprecher des FDP-Bundesvorsitzenden Christian Lindner ist in Würzburg geboren, schon lange bei der FDP Düsseldorf unterwegs und 43 Jahre alt.

