Düsseldorf: Tierquälerei - wurde auf Kater Micko geschossen?

Düsseldorf Laut Tierschutzorganisation Peta wurde in Düsseldorf-Garath ein Kater schwer verletzt. Sie hat eine Belohnung ausgesetzt. Was die Polizei sagt.

Nach einem mutmaßlich besonders schweren Fall der Tierquälerei, der sich in der Nacht vom 26. auf den 27. Januar in Düsseldorf-Garath ereignet haben soll, hat die Tierschutzorganisation Peta nun eine Belohnung in Höhe von 500 Euro ausgesetzt. Demnach soll ein Kater von bislang unbekannten Personen angeschossen und verletzt worden sein, teilte Peta am Montag mit.

Polizei Düsseldorf kann Sachverhalt „bislang nicht bestätigen“

Laut Tierschutzorganisation verließ der Kater namens „Micko“ am 26. Januar gegen 22 Uhr das Haus seines Halters. Als „Micko“ am nächsten Morgen gegen 8 Uhr nach Hause zurückkehrte, bemerkte der Tierhalter, dass der Kater an der rechten Schulter verletzt war. Laut Peta habe eine Tierklinik festgestellt, dass es sich bei der Verletzung um eine Schusswunde handele. Weil sich die Wunde trotz Behandlung verschlimmerte, musste Micko operiert werden, so Peta weiter. Der Halter hat Strafanzeige gegen Unbekannt erstattet.

Wie ein Sprecher der Polizei Düsseldorf auf Nachfrage bestätigte, wurde in diesem Zusammenhang eine Anzeige gestellt. Was genau vorgefallen ist, sei aber weiterhin unklar. „Wir können bestätigen, dass eine Online-Anzeige bei uns eingegangen ist. Den Sachverhalt können wir aber bislang nicht bestätigen“, berichtet der Polizeisprecher. Bislang gebe es zu diesem Fall „nur die schriftlichen Angaben des Katzenhalters, die in der Anzeige genannt wurden.“ Die Düsseldorfer Polizei hat die Ermittlungen zu der mutmaßlichen Tierquälerei aber bereits aufgenommen, so der Sprecher weiter.

Unterdessen hat Peta eine Belohnung in Höhe von 500 Euro ausgesetzt, um Hinweise zu erhalten, damit der Fall aufgeklärt werden kann. Wer etwas beobachtet oder anderweitig mitbekommen hat, wird gebeten, sich entweder bei der Polizei oder telefonisch unter 0711-8605910 oder per E-Mail bei der Tierrechtsorganisation zu melden – auch anonym, teilte Peta weiter mit.

