Düsseldorf: Tischler helfen beim „Weihnachtswunder“

Düsseldorf Auf dem Düsseldorfer Weihnachtsmarkt gab es gegen Spenden besondere Holzbausätze zu bekommen. Gefertigt haben sie Tischlerbetriebe aus ganz NRW.

„Gemeinsam für Mütter in Not“: Unter diesem Motto riefen WDR 2 und das Bündnis Aktion Deutschland Hilft in Düsseldorf vom 16. bis 20. Dezember zu Spenden auf. Mit einer großen Aktion beteiligte sich auch das Tischlerhandwerk in Nordrhein-Westfalen an diesem „Weihnachtswunder“: Auf den Weihnachtsmärkten in Düsseldorf und in Heinsberg konnten sich Besucherinnen und Besucher gegen eine Spende einen eigens dafür gefertigten Nistkasten in einer „Weihnachtswunder-Tüte“ abholen. Dabei kam eine ordentliche Spendensumme zusammen, meldet der Fachverband des Tischlerhandwerks NRW.

Insgesamt 31.769 Euro Spenden gesammelt

Insgesamt 31.769 Euro konnten die Tischler so als Spenden generieren. „Ich freue mich, dass wir diese grandiose Summe mit unserer Aktion sammeln konnten“, sagt Thomas Klode, Obermeister der Tischler-Innung Düsseldorf und Vorsitzender des Fachverbandes Tischler NRW. Klode übergab das Geld persönlich an das Team des Bündnisses Aktion Deutschland Hilft. „Die Aktion zeigt aber auch, dass man gemeinsam viel erreichen kann – denn ganz viele Tischlerinnen und Tischler in NRW haben ehrenamtlich geholfen, um aus dem zur Verfügung gestellten Material die Nistkasten-Bausätze vorzubereiten.“ Die Bausätze konnten die Weihnachtsmarkt-Besucher nicht nur mit nach Hause nehmen, sondern in einer eigens eingerichteten Mitmach-Werkstatt auch direkt vor Ort unter professioneller Anleitung zusammenbauen.





Alle, die sich für eine Spende in Höhe von mindestens zehn Euro pro Bausatz einen Nistkasten besorgt haben, unterstützen damit nicht nur das Bündnis Aktion Deutschland Hilft und damit weltweite Hilfsaktionen für Mütter in Not, sondern leisten auch einen wertvollen Beitrag für den Vogelschutz, betont der Fachverband. Die hölzernen Nistkästen bieten beispielsweise verschiedenen Meisenarten und Kleibern ein Zuhause.

Tischler aus ganz Nordrhein-Westfalen halfen mit

Beim WDR 2 Weihnachtswunder sendeten und wohnten die WDR 2 Moderatorinnen und Moderatoren Sabine Heinrich, Steffi Neu, Jan Malte Andresen und Thomas Bug vom 16. bis 20. Dezember 2023 in einem gläsernen Studio auf dem Gustaf-Gründgens-Platz in Düsseldorf und sammelten Spenden für Projekte, mit denen Frauen und ihre Familien unterstützt werden – und das weltweit.

Die Nistkasten-Aktion für das WDR 2 Weihnachtswunder wurde unterstützt durch den Holzhändler Becher, Spax sowie Holzland Keppler, Weihnachtsmarkt-Veranstalter D.Live und die Agentur Elephantscanjump. Insgesamt elf Betriebe in ganz NRW haben die über 2000 vergebenen Bausätze gefertigt: Aus Düsseldorf beteiligte sich die Schreinerei Heller.

