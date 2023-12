Düsseldorf Nach dem Horror-Fund einer Frauenleiche in einem Fass auf einem Balkon in Düsseldorf-Flingern ist der mutmaßliche Täter nun festgenommen worden.

Der 58-Jährige, der mutmaßlich für den Mord an der Frau in der Tonne verantwortlich ist, wiurde jetzt von der Polizei geschnappt. Der mutmaßliche Täter konnte am Samstagabend, 23. Dezember, laut Polizeibericht in festgenommen werden. Er sei dort bereits einem Haftrichter vorgeführt worden, teilte die Düsseldorfer Polizei am 2. Weihnachtstag mit. Die Öffentlichkeitsfahndung habe sich damit erledigt.

Nach dem Fund einer Frauenleiche in Düsseldorf-Flingern hatte die Staatsanwaltschaft und die Mordkommission „MK Tonne“ wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes ermittelt. Die Spur führte schnell zu dem 58-Jährigen, nach dem dann mit einem Foto gefahndet wurde.

Am 5. Dezember war die Polizei zu einem Routineeinsatz wegen Hausfriedensbruchs in dem Mehrfamilienhaus in Flingern gefahren. In der Wohnung ergaben sich dann Hinweise auf Drogenkonsum. Darum durchsuchten die Polizisten die Wohnung und den Balkon - dort entdeckten sie die stark verweste Leiche in einer Tonne. Bei der Toten handelt es sich um eine 36 Jahre alte Bulgarin. An ihrer Leiche waren bei der Obduktion Spuren von Gewalt entdeckt worden. Der 58-Jährige soll in Beziehung zu der Toten gestanden haben.

