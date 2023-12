Düsseldorf: Umrüstung der Gaslaternen nimmt weitere Hürde

Düsseldorf Die historischen Gasleuchten sollen in Düsseldorf auf LED umgerüstet werden. Dabei sollen mehr Laternen als zunächst geplant erhalten bleiben.

Die Umstellung der historischen Gasleuchten in Düsseldorf hat an diesem Donnerstag (14. Dezember) eine weitere Hürde genommen. Denn in der letzten Ratssitzung des Jahres stimmte der Düsseldorfer Stadtrat mit großer Mehrheit für die von der Stadtverwaltung erarbeiteten Leitlinien zur Umrüstung der bestehenden Gaslaternen auf energieeffiziente LED-Leuchten.

Bei der geplante Umrüstung soll die klassische Bauhaus-Optik der historischen und Stadtbild-prägenden Laternen weiterhin bleiben. Zudem können entgegen der Beschlusslage aus dem Jahr 2020, als noch der Erhalt des Gasbetriebs der Laternen vorgesehen war, 11.840 statt wie bisher geplant 9850 Leuchtkopfmodelle im Stadtbild der Landeshauptstadt erhalten werden.

Denkmalschützer kritisieren Pläne

Die Entwicklung der Leitlinie wurde in der Ratssitzung am 7. September mit einer großen Mehrheit in einem Beschluss gefasst. Daraus geht hervor, dass bis auf rund 220 Gaslaternen im denkmalgeschützten Hofgarten alle anderen Gasleuchten in Düsseldorf auf LED umgestellt werden sollen.

Die grundsätzliche Abkehr von fossilen Energieträgern sowie die politischen Vorgaben zum Klimaschutz und zum wirtschaftlichen Handeln rief aber auch Denkmalschützer auf den Plan. Die Initiative Düsseldorfer Gaslicht machte sich zuletzt für den Erhalt von mehr Gasleuchten in der Landeshauptstadt stark und wollte durch gesammelte Unterschriften sogar ein Bürgerbegehren ins Spiel bringen. Auch die Deutsche Stiftung Denkmalschutz (DSD) kritisierte jüngst, dass nach den Plänen des Stadtrates in Düsseldorf nur noch sehr wenige Gaslaternen erhalten bleiben.

Jochen Kral, Mobilitäts- und Umweltdezernent der Stadt Düsseldorf, hebt indes die Vorteile der geplanten Umrüstung hervor: „Dank der sensiblen Umrüstung und Wahrung der Originalteile werden die LED betriebenen Laternen äußerlich nur durch Experten von den historischen Gasleuchten unterschieden werden können. Sie sind weder heller als die mit Gas betriebenen, noch unterscheiden sich in der Lichttemperatur.“ Zudem sorgt die Umstellung auf LED aus Sicht des Dezernenten „für eine bessere Ausleuchtung des Gehweges und macht die Düsseldorfer Straßen noch sicherer.“

Umrüstung sorgt für geringere Unterhaltungskosten

Die vorgesehene Umrüstung auf Strombetrieb sorge nach Angaben der Stadt für eine Verringerung der Betriebs- und Unterhaltungskosten, sondern auch für eine deutliche Reduktion der Kohlendioxid-Emissionen. Ein weiterer umweltfreundlicher Vorteil: Die Temperatur der LED-Leuchten lässt sich auch dämmen. So können auch Insekten vor zu heißem Licht geschützt werden.

Die Kosten für die Umrüstung der Gaslaternen auf Strom unter Beibehaltung der Optik sind laut Stadt etwa genauso hoch wie die Sanierung der Gaslaternen, wenn die Stadt am Gasbetrieb festhalten würde. Zudem seien Gaslaternen im Vergleich zu strombetriebenen Straßenleuchten wesentlich störanfälliger. Rund 21 Prozent der Gaslaternen der Düsseldorfer Straßenbeleuchtung waren nach Stadtangaben im 2022 für 85 Prozent bei Störmeldungen verantwortlich.

