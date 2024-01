Nach einem Einbruch auf ein Modegeschäft an der Königsallee fahndet die Polizei Düsseldorf (Symbolbild) nun nach den Tatverdächtigen.

Kriminalität Düsseldorf: Unbekannte brechen in Modeladen auf der Kö ein

Düsseldorf Zwei Männer sind in der Nacht zu Mittwoch auf der Düsseldorfer Kö in einen Modeladen eingebrochen. Das Duo ist dabei spektakulär vorgegangen.

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht auf Mittwoch in ein Modegeschäft an der Düsseldorfer Königsallee eingebrochen. Bei den Einbrechern soll es sich um ein männliches Duo handeln, wie die Polizei Düsseldorf mitteilte. Die Verdächtigen sind dabei laut Polizei spektakulär vorgegangen und gegen kurz nach Mitternacht mit einem Auto gegen die Schaufensterscheibe des Geschäftes gefahren.

Die beiden Männer sollen anschließend Schmuck und Taschen erbeutet haben. Die Polizei fahndet derzeit mit Hochdruck nach den Einbrechern.

Einbrecher fuhren mehrmals gegen Schaufensterscheibe

Nach Angaben der Polizei fuhren die beiden Unbekannten mit einem weißen Wagen mehrmals rückwärts gegen die Schaufensterscheibe des Geschäftes auf der Düsseldorfer Luxusmeile. Durch einen Spalt sollen sie anschließend in das Ladenlokal eingedrungen sein und innerhalb weniger Minuten diverse Modeartikel gestohlen haben. Wie die Polizei weiter mitteilte, flüchtete das Duo danach mit dem weißen Wagen über die Königsallee in Richtung Steinstraße. Die gestohlenen Artikel werden ersten Angaben zufolge auf einen niedrigen sechsstelligen Wert geschätzt.

Laut Polizeiangaben ist der erste mutmaßliche Täter 1,80 Meter groß, hat einen hellen Teint und eine normale Statur. Zur Tatzeit trug er eine graue Golfermütze und einen grauen Pullover sowie eine schwarze Weste und blaue Jeans. Zudem hatte er schwarze Schuhe und weiße Handschuhe an. Der zweite Täter war circa 30 bis 40 Jahre alt. Er trug schwarze Schuhe, dunkelblaue Jeans und ein dunkles Oberteil.

Zeugen, die Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug oder die Täter geben können, sollen sich beim Kriminalkommissar 14 der Polizei Düsseldorf unter der 0211/8700 melden.

