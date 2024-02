Düsseldorf: Unfall in Stadtmitte – Fußgänger schwer verletzt

Am Sonntagabend kam es zu einem Unfall unweit des Worringer Platzes in der Düsseldorfer Innenstadt.

Schwerer Unfall in der Düsseldorfer Innenstadt. Am Sonntagabend (4. Februar) gegen 21 Uhr wurde ein 75-jähriger Fußgänger beim Überqueren der Kölner Straße unweit des Worringer Platzes von einem Auto erfasst und so schwer verletzt, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Rentner soll Straße trotz roter Ampel überquert haben

Wie die Polizei Düsseldorf mitteilte, war ein 32-jähriger Düsseldorfer zur Unfallzeit in seinem VW Golf auf der Kölner Straße in Richtung Oberbilk unterwegs. Wo sich Kölner und Worringer Straße treffen, überquerte er mit seinem Wagen die Kreuzung bei Grün. Dabei kam es laut Polizei zu der Kollision mit dem 75-jährigen. Der Fußgänger wurde zu Boden geschleudert und so schwer verletzt, dass er zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Noch am Sonntagabend konnte Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen war der Fußgänger bei Rot über die Straße gegangen. Die Ermittlungen dauern an, so die Polizei weiter.

Sollte sich der Verdacht bestätigen und der 75-Jährige die Fahrbahn tatsächlich bei Rot betreten habe, droht im nun ein Bußgeld in Höhe von zehn Euro. Hätte er die Straße bei Rot überquert, ohne einen Unfall zu verursachen, läge das Bußgeld bei fünf Euro. (bel)

