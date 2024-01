Düsseldorf: Warum am Mittwoch volle Straßen drohen

In Düsseldorf drohen an diesem Mittwoch (10. Januar) volle Straßen. Unter anderem findet ein erneuter Bauern-Protest statt.

Düsseldorf Erneute Bauern-Demo, GDL-Streik, Eröffnung der Handball-EM - Die Düsseldorfer Polizei rechnet für Mittwoch mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen.

Das Eröffnungsspiel der Handball-EM, ein erneuter Protest von Landwirten aus der Region und der Bahnstreik der GDL - in Düsseldorf kann es an diesem Mittwoch, (10. Januar) zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen durch Autofahrende kommen. Davon geht zumindest die Polizei Düsseldorf aus, wie sie nun am Dienstagnachmittag mitteilte. Vor allem in den Morgen- und Abendstunden könnte es in der NRW-Landeshauptstadt auf den Pendlerstrecken und den Einfall- beziehungsweise Ausfallstraßen besonders voll werden.

Polizei empfiehlt Anreise zur Arena per ÖPNV

Im Düsseldorfer Stadtgebiet finden am Mittwoch erneut Kundgebungen von Bauern statt, die dann ab mit ihren Fahrzeugen auf den Straßen unterwegs sein werden, so die Polizei weiter. Auch wegen der Messe „PSI“, die Europäische Leitmesse der Werbeartikelwirtschaft, die am Mittwoch in den Messehallen in den Stockum enden wird, könnte es voll auf den Straßen werden.

Wegen des angekündigten dreitägigen Bahnstreiks der Gewerkschaft GDL dürften viele Pendler in dieser Zeit zudem auf das Auto zurückgreifen, um nach oder aus Düsseldorf zu kommen. Das Eröffnungsspiel der Handball-EM in der Arena mit mehr als 50.000 Zuschauern am Abend könnte ebenfalls für eine erhöhte Verkehrsauslastung sorgen, vor allem im Düsseldorfer Norden. Wie die Polizei weiter mitteilte, werden insbesondere die Zuschauer des Sportevents gebeten, rechtzeitig anzureisen, und, wenn möglich, den ÖPNV zu benutzen.

Die Düsseldorfer Polizei will nach eigenen Angaben „versuchen, die Verkehrsbeeinträchtigungen - soweit möglich - auf ein Minimum zu begrenzen.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Düsseldorf