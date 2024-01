Düsseldorf: Wegen Schneelast? Scheune droht einzustürzen

Düsseldorf Ein Werkstattgebäude mitten im Stadtteil Unterbach führt auch am Donnerstag zu einem Großeinsatz. Einsatzkräfte danken aufmerksamen Anwohnern.

Eine umgebaute Scheune in Düsseldorf-Unterbach hat am Mittwoch einen aufwändigen Einsatz für die Feuerwehr Düsseldorf ausgelöst, der auch am Donnerstag noch andauert. Das Gebäude droht einzustürzen, teilte die Feuerwehr in der Nacht zu Donnerstag mit.

Wegen des Einsatzes sei die Bergische Landstraße gesperrt, die durch Unterbach führt, berichtete die Feuerwehr am Donnerstagmorgen. Experten von Technischem Hilfswerk, Feuerwehr und städtischen Behörden hätten das Gebäude vorläufig stabilisiert, berichtete die Feuerwehr. Weitere Sicherungsmaßnahmen sind laut Feuerwehr jedoch nötig. Auch interessant:Wetter in Düsseldorf: Schnee und Glätte, über 100 Unfälle

Feuerwehr bedankt sich bei Anwohnern für heiße Getränke

Eine zehn Meter lange Außenwand der alten Scheune war instabil geworden, nachdem eine Innenwand des zur Werkstatt umgebauten Bauwerks am Mittwochnachmittag plötzlich eingestürzt war, teilte die Feuerwehr mit. Ob das mit der Schneelast auf dem Dach zu tun gehabt haben könnte, war laut Feuerwehr am Morgen nicht klar.

Verletzt worden sei bis dato niemand, hieß es bei der Feuerwehr. Die Einsatzkräfte vor Ort freuten sich zudem über die Hilfe von Anwohnern: Sie hätten den Rettern nicht nur „großes Verständnis“ entgegengebracht, teilte die Feuerwehr mit, sondern die Einsatzkräfte auch mit heißen Getränken versorgt.

(dae)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Düsseldorf