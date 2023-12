Düsseldorf: Weihnachts-Plakat von OB Keller stößt auf Kritik

Die digitale Botschaft von Stephan Keller auf einer Werbefläche am Düsseldorfer Landtag. Viele spricht das eher nicht an.

Düsseldorf Düsseldorfs OB Stephan Keller wünscht auf digitalen Werbeflächen „Friedvolle Weihnachten“. Viele halten das für unangemessen - aber nicht alle.

In Düsseldorf ist Werbung auf digitalen Flächen sehr beliebt. Aktuell lässt an einigen Standorten (etwa Haltestellen der Rheinbahn) aber eine besondere Weihnachtsbotschaft aufblicken. Die Kampagne stammt vom Team um Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) und lässt Düsseldorferinnen und Düsseldorfer zum Teil belustigt, aber auch verärgert zurück. Auf dem digitalen Plakat wünscht der Rathauschef mit Lächeln und Amtskette „friedvolle Weihnachten“, während er gerade die Kerze eines Adventskranzes mit dem Streichholz anzündet.

„Rückwärtsgewandt“, fällt Christoph S. aus Düsseldorf ein, den wir vor einer solchen Werbefläche am Hauptbahnhof in seiner Mittagspause ansprechen, der seinen vollen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. „Statt Geld für eine menschenfreundliche Stadt bereitzustellen, wird auf eine immer mehr zum Randphänomen werdende christliche Tradition Bezug genommen. Ästhetisch und politisch ist das Ganze nah an Rotbäckchen und Zwieback!“

Junge Leute können mit dem Plakat wenig anfangen

Ein anderer, etwas älterer Herr, der das Gespräch mitbekommen hat, sagt: „Ich komme aus Wuppertal, und da haben wir wirklich andere Sorgen, als uns über Plakate unseres Bürgermeisters aufzuregen.“

Es sind aber vor allem die jungen Leute aus Düsseldorf, die nichts mit Kellers Weihnachtsbotschaft anfangen können. Milan K. (20) aus Pempelfort kommt das Plakat „banal und gestellt“ vor, identifizieren kann er sich damit nicht. Grund dafür sei das „aufgesetzte Lächeln“ sowie der „penetrante Augenkontakt“. Julia T. (27) aus Benrath findet das Plakat zwar sympathisch, aber auf sie wirkt es „nichtssagend“. Für Adrianna G. (22) aus Derendorf bedient das Plakat ein älteres Klientel. „Die Überschrift und ihre Schriftart wirken altbacken.“ Und das Wort ,,friedvoll“ hat für sie eine „religiöse Konnotation“. Aus ihrer Familie würden nur noch ihre Großeltern Weihnachten mit der Kirche verbinden.

Linken-Sprecherin: sehr befremdlich

Die politischen Entscheiderinnen und Entscheider in der Stadt sind ebenfalls geteilter Meinung. Als „sehr befremdlich“ bezeichnet etwa Julia Marmulla von den Düsseldorfer Linken das Plakat. Das alles sähe nach einer großen Eigenwerbung des OBs aus, ganz unabhängig von seiner Parteizugehörigkeit und ganz unabhängig von dem, was die Stadtkooperation von CDU und Grünen gerade realisiert. „Dieses Weihnachten wird für unzählige Menschen nicht nur in der Ukraine und im Nahen Osten überhaupt nicht friedvoll sein“, betont die Fraktionssprecherin. „Und da ist es nicht richtig, eine solche wichtige Botschaft ohne jeglichen Subtext und dann noch gepaart mit einem solch breitem Lächeln den Menschen in Düsseldorf anzubieten.“ Marmulla sagt: „Das alles passt jedenfalls für mich nicht zusammen. Man hätte - wenn man sich ernsthaft Gedanken gemacht hätte, eine durchaus wichtige Botschaft viel besser an die Leute bringen können. So ist das nur total enttäuschend.“

„Wenn es nicht so prominent besetzt wäre, könnte einem der Spruch einfallen – da lacht einer wie ein Honigkuchenpferd“, sagt SPD-Ratsherr Martin Volkenrath, der über das Plakat aber eigentlich nur den Kopf schütteln kann. „Mit der gewissen Ernsthaftigkeit bleibt die Frage, ob bei der aktuellen gesellschaftlichen Situation tatsächlich ein so breites Lächeln angesagt ist - vielleicht doch etwas mehr Nachdenklichkeit, gar weihnachtliche Besinnlichkeit?“ Volkenrath kommt da noch ein anderer Gedanke. „Ist der Oberbürgermeister nicht Teil eines Teams? Was ist mit den systemrelevanten Pflegeberufen, den Angestellten mit intensivem Bürgerkontakt, den Sozial- und Ordnungsdiensten und all den anderen Mitgliedern der städtischen Verwaltung?“ Vieleicht wäre, so der Sozialdemokrat weiter, „ein Gruppenbild des gesamten Verwaltungsteams ein angemessener Weihnachtsgruß, mit viel Respekt vor der geleisteten Arbeit des vergangenen Jahres“.

Unterstützung von Marie-Agnes Strack-Zimmermann

Streetworker Oliver Ongaro, der sich unter anderem um obdachlose Menschen in Düsseldorf kümmert, wird - auf das Plakat angesprochen - sogar zynisch. „Friede vor allem den obdachlosen Menschen, die in Düsseldorf in selbst gebauten Behausungen ihr Weihnachtsfest verbringen müssen“, sagt Ongaro und schickte der Redaktion gleich ein aktuelles Foto von der Platte an der Unterführung Werdener Straße in Flingern, wo die Wohnungslosen eine neue (illegale) Siedlung errrichtet haben.

Marie-Agnes Strack-Zimmermann stellt sich indes - selten genug - auf die Seite des Oberbürgermeisters. „Es ist dem OB unbenommen, ein solches Plakat in die Öffentlichkeit zu geben“, sagt die FDP-Frontfrau und erinnert an die Adventszeit und dem damaligen SPD-OB. „Herr Geisel hat seinerzeit sogar eine unschuldige Querflöte bemüht.“ Damit erinnert „Strazi“ an eine Aktions Geisels, der damals als Oberbürgermeister für Videobotschaften der Stadt zu Weihnachten Querflöte gespielt hatte.

Grünen-Bezirksbürgermeisterin: Politik zum Anfassen

Auch vom CDU-Parteifreund Stefan Wiedon gibt es Rückendeckung für Keller. „Man kann natürlich bei so was immer darüber diskutieren, ob auch etwas Eigenwerbung im Spiel ist“, so der Ratsherr. „Aber ich denke ein Oberbürgermeister sollte seinen Einwohnern ein friedvolles Weihnachten wünschen dürfen.“

Annette Klinke von den Grünen, Bezirksbürgermeisterin im Stadtbezirk 1, war ebenfalls „überrascht“ von Kellers Plakat. „Ich finde aber, dass dies eine schöne Geste des Oberbürgermeisters ist, die ja etwas von Politik zum Anfassen hat.“

Kampagne wird „innerhalb des Freikontingents der Landeshauptstadt Düsseldorf“ ausgespielt

„Mit seinem Weihnachtsgruß wünscht Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller allen Bürgerinnen und Bürgern sowie allen Gästen der Landeshauptstadt ein fröhliches Weihnachtsfest“, teilt ein Stadtsprecher auf NRZ-Anfrage mit. Die rein digitale Kampagne werde „innerhalb des Freikontingents der Landeshauptstadt Düsseldorf auf entsprechenden Werbeträgern im Stadtgebiet“ ausgespielt. Hierfür werde „wie bei allen Kampagnen der Landeshauptstadt Düsseldorf eine einmalige Bearbeitungsgebühr im unteren dreistelligen Bereich erhoben“.

Als eher weniger gelungen hält auch Stephanie Peifer die Aktion. „Von der Stadtspitze der Landeshauptstadt wünsche ich mir mehr Herzblut für die Bewältigung der sozialen Probleme, denn die Armut in der Stadt steigt“, sagt die Verdi-Geschäftsführerin aus Düsseldorf. „Es fehlen 50.000 bezahlbare Wohnungen, es mangele an Kita-Plätzen, Erzieherinnen, Pflegekräften in Kliniken und Seniorenheimen sowie an Bürgerdiensten.“

