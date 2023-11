Düsseldorf: Wohn-Projekt über Schnellstraße geplant

Johannes Below

Düsseldorf In Düsseldorf ist ein städtebauliches Pionierprojekt auf der Münchener Straße geplant. Was Stadt und Projektplaner vorhaben.

Es sei äußerst selten, dass seitens der Düsseldorfer Stadtverwaltung ein einzelnes Bau- oder Wohnprojekt vorgestellt werde. Das zumindest sagte Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) am Dienstag im Rathaus. Bei einem Projekt war dies aber nun anders. Und tatsächlich handelt es sich dabei um ein ehrgeiziges Vorhaben. Der Plan: Über der Schnellstraße an der Münchener Straße sollen Wohnungen entstehen. Und zwar viele: bis zu dreihundert könnten es werden.

Die Wohnungen sollen dabei auf einer etwa 300 Meter langen Plattform liegen. Entlang einer Mittelachse sollen die Häuser mit vier bis fünf Stockwerken angeordnet werden. Insgesamt soll so 27.000 bis 28.000 Quadratmeter Wohnraum entstehen.

Wenig Erdboden benötigt

Frank Schmid, als Geschäftsführer der Firma Pi-Konzepte, verantwortlich für das Projekt, rechnet damit, dass pro Meter überbauter Straße an die 100 Quadratmeter Wohnraum entstehen könnten. Kein schlechtes Verhältnis, vor allem weil die Konstruktion durch die Überbauung nur 2700 Quadratmeter Erdboden benötigen würde. Die Plattform soll auf T-förmigen Trägern ruhen, die auf dem Mittelstreifen der Schnellstraße in den Boden eingelassen werden. Die Träger selbst sind zwischen bis zu 7,50 Meter hoch. Die Plattform befindet sich auf acht Metern. Hinzu kommen Häuserhöhen von etwas mehr als 20 Metern. Es wird also den Dimensionen nach ein Großprojekt.

Es sei aber auch ein „experimentelles Projekt“, wie OB Keller bemerkt. Gerade angesichts des knappen Wohnraumes in der Stadt dürfe es aber keine Denkverbote geben, meint der CDU-Politiker. Das Projekt müsse auch perspektivisch als das verstanden werden, was es sei: Eine Pionierleistung.

Schmid, dessen Firma in Willich sitzt, hat dabei durchaus Erfahrung mit Brückenbauwerken. Die Idee sei ihm gekommen, weil er Fachmann aus dem „Autobahnraststättenbau“ sei. Inspiriert hätten ihn Brückenrestaurants – wie etwa auf der A1 die Raststätte Dammer Berge.

Schmid: Brückenbauweise hat viele Vorteile

Schmid erläutert die unmittelbaren Vorteile, die sich aus der Brückenbauweise ergeben würden. Zunächst etwa der geringere Grad an Flächenversiegelung. Das Projekt würde nur fünf Prozent Bodenfläche verbrauchen – und dieser Effekt werde durch die geplante Dachbegrünung noch weiter verstärkt.

Ein Vorteil sei auch, dass für diese Bauweise kein Tunnel notwendig ist. Dadurch werde während der Bauphase auch der Einfluss auf den Verkehr an der Münchener Straße minimiert. Vor allem aber formuliert Schmid das Ziel, „eine hohe Standardisierung zu erreichen“. Die Wohneinheiten sollten seriell gefertigt werden, sodass sich eine Reproduktion des Projektes auch in anderen Städten anbieten würde. Hinzu kommen Fotovoltaik-Anlagen, die zur angestrebten Autarkie des Projekts beitragen sollen und der möglichst umfassende Einsatz nachhaltiger Rohstoffe, etwa Holz.

Gesamtkosten von umgerechnet 120 bis 150 Millionen Euro

Geplant ist, die Wohnungen zur Miete anzubieten. OB Keller sprach sich zwar nicht grundsätzlich gegen eine soziale Nutzung aus, geht aber davon aus, dass ein solches Projekt nicht mit den Maßstäben klassisch-städtischen Wohnungsbaus gemessen werden könne. Es werde „kein Luxusprojekt, aber eher auch kein sozialer Wohnungsbau“. Gerade angesichts der schwierigen Lage des Baugewerbes sei es aber „ein starkes Signal in den Markt hinein“, dass die Stadt sich für das Projekt ausspreche.

Außerdem geht Stephan Keller davon aus, dass „sich die Stagnation auf dem Wohnungsmarkt auch wieder ändern“ werde. Aber bis Baubeginn werde ohnehin noch Zeit verstreichen. „Planungsvorläufe sind lang“, betont Keller. Zudem solle die Bevölkerung in das Projekt integriert werden.

Die Kosten des Projekts trägt übrigens nicht die Stadt, sondern die Projektentwickler. Stand jetzt geht Schmid von 120 bis 150 Millionen Euro Gesamtinvestitionen aus. Man befinde sich im Zielkorridor der Erwartungen. Und die Stadtverwaltung freue sich darüber „Vorreiter sein zu können“.

