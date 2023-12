Düsseldorf: XXL-Installation muss sofort abgebaut werden

Düsseldorf Netzinstallation „in orbit“ im K21 hätte ohnehin bald deinstalliert werden müssen. Wegen „irreparablen Schäden“ gibt es nun ein vorzeitiges Ende.

Die Sicherheit der Besucher steht zweifellos an oberster Stelle. So hat sich die Kunstsammlung mangels Alternativen dazu entschieden, die sehr beliebte Installation „Tomás Saraceno - in orbit “ am Mittwochvormittag (20. Dezember) zu schließen. „Die Netzkonstruktion unter der Kuppel des K21 am Schwanenspiegel weist ‚irreparable Schäden‘ auf“, sagt Susanne Fernandes-Silva von der Kunstsammlung NRW. Dazu müsste die Konstruktion komplett abgebaut und neu errichtet werden, heißt es von Seiten der Kunstsammlung.

Kosten für Generalabnahme wären zu groß gewesen

Da die Schließung der Ausstellung zuvor aber zum 7. Januar 2024 beschlossene Sache war, wird die Konstruktion nun komplett entfernt und nicht wieder aufgebaut - auch in Anbetracht der großen Kosten, die für den kurzen Zeitraum der weiteren Dauer der Ausstellung als nicht lohnenswert erscheinen. Ohnehin hätte die Anlage aus Sicherheitsgründen komplett erneuert werden müssen, wenn die Ausstellung noch einmal verlängert worden wäre. Dann hätte noch einmal eine Generalabnahme erfolgen müssen.

Konstruktion von Millionen Besuchern besucht

In den vergangenen zehn Jahren haben sich gut eine Million Besucher diese erfolgreiche Konstruktion angesehen und bewundert, obwohl die Ausstellung damals nur für ein Dreivierteljahr angedacht war. „Wenn sich irgendwelche Probleme ergeben haben, mussten wir auch in der Vergangenheit sofort reagieren, weil die Sicherheitsvorgaben sehr hoch sind. Wir mussten die Ausstellung so lange schließen, bis die Probleme beseitigt waren“, erklärt Susanne Fernandez-Silva. Diesmal war es so, dass ein Ballon der Konstruktion über Nacht Luft verloren hat und ein minimaler Defekt an einem Halteseil festgestellt worden war. So blieb auch diesmal keine Wahl, die Ausstellung kurzfristig und letztlich auf Dauer zu schließen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Düsseldorf