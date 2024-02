Düsseldorfer Apotheke schließt nach 143 Jahren – für immer

Franz Josef Cüppers (76) in seiner Apotheke in Düsseldorf-Unterbilk. Sie schließt an Aschermittwoch für immer.

Düsseldorf Das Apothekensterben geht weiter. Im Düsseldorfer Stadtteil Unterbilk muss jetzt eine Traditionsapotheke dicht machen. Der Chef erklärt, warum.

Am Aschermittwoch ist alles vorbei. Das gilt am Mittwoch, 14. Februar 2024, nicht nur für die Düsseldorfer Karnevalisten, sondern auch für eine der beliebtesten Apotheken der Rheinmetropole. Am Aschermittwoch wird nämlich die St. Martin-Apotheke an der Lorettostraße in Düsseldorf-Unterbilk ihre Pforten schließen. Es ist nicht irgendeine Arzneiausgabe, die dicht macht. Die St. Martin-Apotheke eröffnete anno 1881. Und jetzt, 143 Jahre später, macht sie zu – für immer.

„Es ist natürlich sehr viel Wehmut dabei“, sagt Franz Josef Cüppers, der mit 76 Jahren längst den Ruhestand hätte genießen können, aber das Herzblut war wohl zu groß. Schließlich gehörte die Apotheke St. Martin 43 Jahre lang zu seinem beruflichen Zuhause, 40 Jahre davon leitete er sie. Aber irgendwann geht es nicht mehr. „Der Einsatz des ganzen Teams hier steht in keinem Verhältnis zum wirtschaftlichen Ertrag“, betont Cüppers.

Apothekerkammer Nordrhein: 48 Schließungen bei nur 14 Neueröffnungen in 2023

Das Aus des traditionsreichen Hauses in Düsseldorf-Unterbilk geht mit dem großen Apothekensterben in Deutschland einher. Allein die Apothekerkammer Nordrhein verzeichnete im Jahr 2023 insgesamt 48 Apothekenschließungen bei nur 14 Neueröffnungen. Die Kammer klagt ohnehin seit 1999 über einen konstanten Rückgang der Zahlen. Damals gab es in Nordrhein noch 2583 Apotheken, 574 mehr als heute. Und auch in der benachbarten Kammer Westfalen-Lippe stellten im vergangenen Jahr 53 Apotheken den Betrieb ein. Demgegenüber stehen nur vier Neueröffnungen. Allein im bevölkerungsreichsten Bundesland also wurden 2023 mehr als 100 Apotheken geschlossen. Die Lage ist dramatisch.

Und Düsseldorf? In der NRW-Landeshauptstadt kamen noch im Jahr 2004 auf eine Apotheke rund 3000 Einwohnerinnen und Einwohner. Heute muss eine Düsseldorfer Apotheke bereits den Bedarf von mehr als 4000 Menschen abdecken. Das alles passt zum Bundestrend: Während die Anzahl der Apotheken in Dänemark oder den Niederlanden stabil bleiben, habe sich die Entwicklung in Deutschland „gerade innerhalb der letzten zwei Jahre noch einmal verschärft“, heißt es seitens der Apothekerkammer Nordrhein. Die „gesetzlich festgelegten, fixen Honorare für die Apotheken wurden seit zehn Jahren nicht erhöht“. Dazu kommt, dass Lohn-, Energie- und Zinskosten stark gestiegen sind. Und: „Eine von Bundesgesundheitsminister Lauterbach vorangetriebene Honorarkürzung trägt zusätzlich dazu bei, dass sich das Apothekensterben weiter beschleunigen wird“, sagte Andrea Malcher, Sprecherin der Düsseldorfer Apotheken, schon vor Monaten.

Für Franz Josef Cüppers kommen in Unterbilk noch eine „besondere Konkurrenzsituation“ hinzu, „eine recht hohe Miete“ für das Ladenlokal an der Lorettostraße und Dumping-Preise bei den Apotheken-Ketten. Denn für rezeptfreie Arzneimittel gibt es keine Festpreise. Cüppers betonte in den vergangenen Monaten immer wieder, dass die Apotheken „der niedrigschwellige Zugang zum Gesundheitssystem“ seien und dass das nicht aufgegeben werden dürfe. Dass auch die Breite an Versorgung gewährleistet sein müsse. Jetzt aber das Aus für die St. Martin-Apotheke in Unterbilk. „Auch, weil es aufgrund der wirtschaftlichen Situation hier nicht möglich war, eine Nachfolge zu finden“, verrät Cüppers. „Seine beiden Mitarbeiterinnen schließen sich anderen Apotheken in der Umgebung an.

Großes Abschiedsfest am Altweiber-Donnerstag

Am Altweiber-Donnerstag (8. Februar) lädt Franz Josef Cüppers nun zum großen Abschiedsfest ins Geschäft an die Lorettostraße. Kundinnen und Kunden sind willkommen, es gibt süße Berliner und warme Worte, der Inhaber hat sogar NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann eingeladen. Mal schauen, ob er kommt. Cüppers selbst wird für seine Gäste Saxofon spielen.

Und dann, an Aschermittwoch, wird die St. Martin-Apotheke zum allerletzten Mal öffnen. Es ist Schluss nach 143 Jahren. „Ich bin in den letzten Wochen sehr oft mitten in der Nacht aufgewacht und habe mich gefragt, was passiert jetzt“, gesteht Cüppers, der noch fast drei Jahre 1. Vorsitzender des Apothekervereins von Düsseldorf und Umgebung (AvDuU) bleiben wird. „Ich muss nun aber lernen, meine Freizeit sinnvoll auszufüllen.“ Eine Idee hat Cüppers schon.: Er kandidiert im März bei der Düsseldorfer Seniorenratswahl für den Stadtbezirk 3, zu dem auch Unterbilk gehört.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Düsseldorf