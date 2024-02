Düsseldorf Die Düsseldorfer Karnevalssitzung war einst ein Quotenbringer im Fernsehen. Doch 2024 sank die Zuschauerzahl enorm. Auch den Zug sahen weniger.

Die Düsseldorfer Karnevalssitzung im Fernsehen findet immer weniger Interesse, die Einschaltquote sinkt von Jahr zu Jahr. Die Sitzung erreichte am Karnevalssamstag nur 420.000 Zuschauer. Wahrscheinlich, weil „Düsseldorf Helau“ nicht mehr wie bisher in der ARD (Das Erste) ausgestrahlt wurde, sondern nur noch im WDR-Fernsehen (drittes Programm).

Vergangenes Jahr wurde die Aufzeichnung aus der Stadthalle am Mittwoch vor Karneval im Ersten gesendet und erreichte eine Einschaltquote von 2,53 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Aber selbst das war wenig, denn 2019 verpasste „Düsseldorf Helau“ mit 3,98 Millionen Zuschauenden knapp die Marke von vier Millionen. Die Prunksitzung 2020 erreichte im Ersten 3,19 Millionen Fernsehende, im Jahr 2016 waren es sogar 4,4 Millionen. Zum Vergleich: „Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht“ vergangenen Freitag schaffte 4,71 Millionen Zuschauer und holte an diesem Abend Platz 1 im Reichweiten-Ranking.

Sendeplatz wurde vom ersten ins dritte Programm verlegt

Das Comitee Düsseldorfer Carneval und die Präsidenten der Düsseldorfer Karnevalsvereine hatten um mehr Sendezeit für die Sitzung gebeten und waren bereit, dafür den Sendeplatz vom Ersten ins Dritte zu verlegen. Statt zwei Stunden in der ARD wurden so drei Stunden im WDR-Fernsehen gezeigt. Zuvor wurden an den Aufzeichnungen die heftigen und teils unsensiblen Kürzungen kritisiert. Die Sendung vergangene Woche war zwar gut. Der Preis dafür war jedoch die geringere Reichweite im Dritten.

Die Einschaltquote für den Düsseldorfer Rosenmontagszug von 15.30 bis 17 Uhr lag im Ersten bei 1,78 Millionen, den Kölner Rosenmontagszug zuvor sahen im Ersten 1,55 Millionen und den Mainzer Zug 1,08 Millionen Zusehende. Die Einschaltquoten für die Übertragungen des Rosenmontagszug im Dritten waren wegen der geringeren Reichweite niedriger: Den Kölner Zug sahen ab 9.30 Uhr 680.000 Zuschauer, den Düsseldorfer Zug ab 15.43 Uhr 560.000 Menschen.

Wobei man natürlich nicht vergessen darf, dass gerade bei Straßenkarneval Instagram und Co. dem traditionellen TV mittlerweile die Reichweiten nehmen.

