Düsseldorfer Kinder-Museumsnacht so groß wie nie zuvor

Die Düsseldorfer Kindermuseumsnacht findet in diesem Jahr am Freitag, 26. Januar, statt.

Düsseldorf Am 26. Januar werden 14 Kultureinrichtungen ihre Pforten für den Nachwuchs öffnen. Was es zu erleben gibt und wie man hinkommt.

Die vierte Kindermuseumsnacht (KiMuNa), die am 26. Januar in Düsseldorf ansteht, feiert gleich mehrere Premieren. Erstmals öffnen die Kultureinrichtungen bereits um 17 Uhr. Bis 22 Uhr können Kinder von fünf bis zehn Jahren unter dem Motto „Ab durch Raum und Zeit“ 14 Kultureinrichtungen besuchen. Das kündigte die Stadt Düsseldorf am Montag an.





Auch neue Häuser sind dabei: Das RED – Restaurierungszentrum Düsseldorf, das Stadtarchiv und die Zentralbibliothek im KAP1. Weil nun die Strecken länger sind, fahren erstmals auch zwei rote Doppeldecker-Busse kostenfrei als „KiMuNa-Shuttles“ zwischen dem Hauptbahnhof, dem Ehrenhof und der Altstadt durch die Nacht.





Miriam Koch, Beigeordnete für Kultur und Integration sagt dazu: „Die Kindermuseumsnacht wächst kontinuierlich. Neben den erweiterten Öffnungszeiten freuen wir uns, dass auch Zuschauermagneten wie die Zentralbibliothek Teil der Erkundungstour für Kinder werden. Die letzten Jahre haben bereits gezeigt, dass Begeisterung für Kultur keine Frage des Alters ist.“

Taschenlampenführungen, Workshops und Mitmachkunst

Neben den beliebten Taschenlampen-Führungen gibt es nach Angaben der Stadt zahlreiche Workshops mit kreativen Angeboten: Im RED - Restaurierungszentrum Düsseldorf können Kinder selbst zu kleinen Restauratoren werden und beispielsweise Fehlstellen in berühmten Gemälden retuschieren. Filmstars von morgen können sich im Filmmuseum an der Selfie-Station in Teilen des originalen Filmsets von Pettersson und Findus verewigen.





In der Zentralbibliothek lädt die Druckstation zum kreativen Gestalten ein. Im Stadtarchiv und Stadtmuseum können Besucherinnen und Besucher auf Zeitreise gehen. Das Stadtmuseum führt passend zum Jubiläum durch die letzten 150 Jahre, und im Stadtarchiv können in der Schreibwerkstatt alte Schriften ausprobiert werden. Ein besonderes Highlight wartet vor der Mahn- und Gedenkstätte. Dort kann ein historisches Feuerwehrfahrzeug besichtigt werden.





Alle Angebote finden kostenfrei und ohne Anmeldung statt. Die detaillierten Infos zu den Programmen der Museen können unter duesseldorf.de/kimuna und auf musenkuss-duesseldorf.de abgerufen werden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Düsseldorf