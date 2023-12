Düsseldorfer Kurzfilm geht ins Rennen um den Oscar

Düsseldorf In der Filmwerkstatt Düsseldorf ist ein Kurzfilm entstanden, der eine Oscar-Nominierung erhalten könnte. Um welchen Streifen es sich handelt.

Bei der Filmwerkstatt Düsseldorf ist bereits vor Weihnachten das Oscar-Fieber ausgebrochen. Denn der Kurzfilm „Lamarck“ von Filmemacherin Marian Mayland, der im „Filmlab“ der Filmwerkstatt an der Birkenstraße im Stadtteil Flingern entstanden ist, geht ins Rennen um die prestigeträchtige Auszeichnung. Damit zählt der Streifen zu einem von insgesamt 18 deutschen Kurzfilmen, die nun auf eine Nominierung für den Wettbewerb um den 96. Oscar hoffen dürfen.

„Voraussetzung für die Oscar-Einreichung ist, dass der Film zuvor einen Preis gewonnen hat“, erklärt Jan Wagner, Leiter der Filmwerkstatt Düsseldorf. Dies ist bei „Lamarck“ der Fall: Der Kurzfilm von Marian Mayland gewann 2022 unter anderem den Deutschen Kurzfilmpreis. Es ist nicht ihr erster Preis. Die Filmemacherin und Künstlerin, die 1988 in Bocholt geboren wurde und in Essen und Basel Malerei und zeitgenössische Kunst studierte, gewann für ihren Kurzfilm „Eine Kneipe auf Malle“ bereits 2018 einen Preis bei den Internationalen Kurzfilmtagen Oberhausen.

Shortlist wird am 21. Dezember bekanntgegeben

Am 21. Dezember werden die „Shortlists“ für den Oscar mit jeweils bis zu 15 Titeln bekanntgegeben. Fünf davon werden nominiert und sind bei der Oscar-Verleihung im März 2024 in Los Angeles dabei. Jan Wagner drückt daher Marian Mayland ganz fest die Daumen, dass ihr Kurzfilm es auf die Liste schaffen wird. Bereits seit 1976 fördert die Düsseldorfer Filmwerkstatt junge Filmemacher, indem sie kostenlos ihr Produktionsequipment zur Verfügung stellt und sie inhaltlich und technisch von der Stoffentwicklung bis zur Festivaleinreichung begleitet. „Bei uns haben junge Regisseurinnen und Regisseure nach ihrem Studium die Chance für ihre erste eigenständige Produktion“, so Wagner.

Vor elf Jahren erweiterte die Filmwerkstatt ihr Angebot für Jugendliche und junge Erwachsene. Die Junge Filmwerkstatt wurde für Nachwuchsfilmer ab 16 Jahren gegründet und bietet seitdem unterschiedliche Formate an. Aktuell produzieren im Projekt „YoungFilmLab“ acht Jungregisseurinnen und -regisseure sowie angehende Künstler fünf Kurzfilme. Was für Streifen derzeit entstehen, will Nils Kemmerling jedoch noch nicht verraten. „Die Projekte sind sehr divers. Ein weibliches Team dreht eine Dokumentation über den in Berlin lebenden Künstler Gerd Zink. Dann wird es einen Coming of Age-Film mit dem Titel Stacheldraht geben über Hip-Hoper, die sich und ihre Musik entdecken, und einen Kurzfilm, der um einen Familienstammtisch kreist“, berichtet der Leiter der Jungen Filmwerkstatt. Im kommenden Februar sollen dann alle entstandenen Filme im Kino der Filmwerkstatt präsentiert werden.

Fehlende Planungssicherheit

Jan Wagner und Nils Kemmerling sind mit viel Herzblut bei der Sache, hängen aber gefühlt immer mit einem Bein in der Luft. „Unser Hauptproblem ist, dass wir eine kontinuierlich arbeitende kulturelle Einrichtung in Düsseldorf sind, uns aber ausschließlich über Projektfördermittel finanzieren“, so Wagner.

Und Kemmerling ergänzt: „Im ‚YoungFilmLab‘ nimmt uns die fehlende Planungssicherheit oft den Wind aus den Segeln, weil wir nicht wissen, wie viele Projekte wir realisieren können.“ Vieles ist daher mit der heißen Nadel gestrickt, denn die jungen Filmemacher bekommen nicht nur das technische Equipment und ein Produktionsbudget von der Filmwerkstatt zur Verfügung gestellt, sondern werden auch von den Leitern und freien Mentoren intensiv betreut und gecoacht.

