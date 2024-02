Düsseldorfer Nespresso-Filiale umgezogen – das ist neu

Nespresso hat eine neue Filiale an der Schadowstraße in Düsseldorf eröffnet.

Düsseldorf Nach mehr als zehn Jahren auf der Kö hat der Kaffeekapsel-Hersteller Nespresso nun einen neuen Standort. Was das neue Konzept Kunden bietet.

Fans der kleinen Kaffeekapseln haben in Düsseldorf seit Anfang Februar eine neue Anlaufstelle. Nespresso hat auf der Schadowstraße eine Filiale eröffnet. Der Kaffeekapsel-Hersteller setzt dort auf ein neues Geschäftsmodell: Aus den Filialen werden sogenannte Boutiquen.

„Wir verfolgen weltweit ein neues Konzept und sind sehr stolz darauf, dass gerade Düsseldorf nun die erste Boutique dieser Art in Deutschland ist“, betont Claudia Memminger, Marketing Director von Nespresso Deutschland. Das Kaffeeunternehmen hat seinen Deutschlandsitz im Düsseldorfer Medienhafen.

Nespresso hat Geschäft auf der Düsseldorfer Kö geschlossen

Die Nespresso-Filiale war bis zum Umzug mehr als zehn Jahre auf der Kö zu finden. Das Geschäft auf der Luxusmeile wurde nun aber dauerhaft geschlossen. „Düsseldorf ist eine lebendige Stadt, die sich stetig verändert und daher tun wir das auch. Die Schadowstraße ist jetzt schon eine viel besuchte Einkaufsstraße und wir glauben, dass das auch in Zukunft so sein wird“, sagt Claudia Memminger zum Standortwechsel.

Nespresso hat das Geschäft im Kö-Bogen II bezogen. Zuvor war hier die Nuts Factory zu finden, die den Betrieb im Februar 2023 nach eineinhalb Jahren aber wieder aufgab.

Im Eingangsbereich der neuen Nespresso-Boutique befindet sich eine Kaffeebar. Foto: Nespresso Deutschland GmbH

Das neue Nespresso-Ladenlokal ist hell eingerichtet – mit zarten Naturtönen, Elementen aus Eiche und beigefarbenen Tonziegeln. Außerdem sei sie mobiler und offener. „Kunden können zum Beispiel genau dort einkaufen, wo sie sich gerade befinden, nicht mehr nur in einem Kassenbereich“, erklärt Memminger. Direkt am Eingang befindet sich außerdem eine Kaffeebar.

Neben Espresso, Lungo und Cappuccino können dort auch neue Sorten bei Verkostungen probiert werden. „Wir laden mit unserer Masterclass besonders Interessierte auf eine exklusive Reise in die Welt unserer Kaffees ein. Dabei entdecken Kundinnen und Kunden in einem rund einstündigen Seminar, wie spannend der Weg von der Kaffeekirsche bis in die Tasse ist.“

Künstlerin gestaltet Kunstwerk mit Düsseldorfer Skyline für Nespresso

Lokale Akzente gehören ebenfalls zum neuen Boutique-Konzept von Nespresso. So hat die Düsseldorfer Künstlerin Michèle Caspers für die Filiale ein Kunstwerk gestaltet, das die bekannte Düsseldorfer Skyline zeigt. In dem Werk, mit Farbverläufen und Linien aus Acryl sowie mit Blattgold und Epoxidharz verziert, finden sich die Silhouetten des Rheinturms, der Tonhalle, der Gehry-Bauten und des Dreischeibenhauses wieder.

Michèle Caspers hat für das neue Nespresso-Geschäft an der Schadowstraße ein Kunstwerk mit Düsseldorf-Bezug gestaltet. Foto: Nespresso Deutschland GmbH

„Wir freuen uns sehr, in Düsseldorf, unserem Heimathafen in Deutschland, dieses neue Konzept umsetzen zu dürfen. Der lokale Bezug zur Stadt und ihren Menschen ist uns sehr wichtig“, sagt Alessandro Piccinini, Geschäftsführer von Nespresso Deutschland, dazu.

