Düsseldorfer schreibt Gedichte für die weltgrößte Bibliothek

Düsseldorf Der Düsseldorfer Winfried Günther schreibt seit 30 Jahren Gedichte, manchmal auch über seine Gehbehinderung. Er veröffentlichte schon in den USA.

„Meine Gedichte sind ein Teil von mir“ – diesen Satz spricht Winfried Günther ganz selbstverständlich aus. Und mit Stolz in der Stimme erzählt der Düsseldorfer: „Sogar in den USA stehen meine abgedruckten Gedichte!“

Jedes Jahr seit 2013 wurde ein von Günther eingesandtes Gedicht für die Veröffentlichung in der „Frankfurter Bibliothek“ ausgewählt, einer jährlich erscheinenden Lyrik-Sammlung der Brentano-Gesellschaft. Diese Gedichtbände stehen traditionell in der Kongressbibliothek der US-Hauptstadt Washington, die außerdem die weltgrößte Bibliothek ist. Auch die Berliner, Hamburger und Münchner Staatsbibliothek haben die „Frankfurter Bibliothek“ in ihrem Bestand, ebenso wie die Nationalbibliotheken von Bern, Wien und Paris.

Beine sind dauerhaft gelähmt

Seit etwa drei Jahrzehnten fasst Winfried Günther seine Gedanken und Gefühle in Verse, rund 40 Texte sind es mittlerweile. Sie drehen sich zum Beispiel um Naturbetrachtungen – wie im Gedicht „Der Baum“, der die Hoffnung birgt, „Dir und Mir was [zu] leihen von seiner Kraft und Ruh“.

Das Fenster - ein Gedicht von Winfried Günther Ich schaue aus dem Fenster, sehe die Menschen, sie gehen durch die engen Gassen und schauen in die Schaufenster. Eine Mutter gibt ihrer Tochter die Hand und sie gehen weiter die Straße entlang bis ich einschlief am Fenster. Bevor ich einschlief nahm ich mir vor – Morgen werde ich auch durch die Straßen meiner Stadt ziehen, egal, ob mit Gehrollator, Rollstuhl oder Krücken, eben teilhaben am Leben.

Und manchmal spiegelt Günthers Lyrik auch die Erfahrungswelt eines Körperbehinderten, zum Beispiel in „Das Fenster“. Durch einen Sauerstoffmangel seines Gehirns bei der Geburt sind die Beine des 56-Jährigen dauerhaft gelähmt. Ein Rollator hilft ihm, mobil zu bleiben. Sein Fortbewegen mit diesem Gehwagen wirkt kraftraubend, er kann sich mit seinen Beinen vom Boden abstoßen, doch „das meiste Gewicht liegt auf meinen Armen“.

Günther möchte mit seinen Texten „das Miteinander der Menschen fördern“

„Ich möchte mit meinen Texten das Miteinander der Menschen fördern“, sagt Winfried Günther über seine Gedichte. Und wichtig ist ihm auch: „Man muss das Glück teilen, um es sichtbar zu machen“ – dieser Gedanke treibe ihm zum Schreiben über schöne oder besondere Erlebnisse und Beobachtungen an. Günther ist in Eller aufgewachsen, war auf einer Förderschule für Körperbehinderte und hat dort den Hauptschulabschluss gemacht. Anschließend bildete er sich in einem sogenannten Berufsgrundschuljahr kaufmännisch und gewerblich weiter und besuchte unter anderem auch eine Handelsschule für Körperbehinderte in Rhöndorf bei Bonn.

„Seit 1995 arbeite ich in der Werkstatt für angepasste Arbeit in Reisholz“, erzählt Günther. Früher war er dort zum Beispiel im Telefondienst tätig. Derzeit sortiert und verpackt er in der Werkstatt Essbesteck für die Uni-Kliniken.

Große Erfolge beim Tischtennis

Er strahlt Zufriedenheit aus, wirkt ausgeglichen. Und sagt: „Man muss immer auf das Positive gucken, daraus kann ich dann Kraft ziehen.“ Das sind zum Beispiel seine Erfolge beim Tischtennis. Günther beherrscht diese Sportart gut, wurde bereits zu einem Leistungslehrgang eingeladen.

Schon mehrmals startete er beim inklusiven Tischtennis-Turnier „MitMenschen“ in Essen. Bei der jüngsten Auflage im Oktober waren rund 500 Teilnehmer mit und ohne Behinderung dabei – vom Verbandsliga- bis zum Hobbyspieler. In der Gesamtwertung des Turniers holte Günther diesmal und auch im vergangenen Jahr den zweiten Platz.

Ein dicker Ordner mit den gesammelten Werken

Der Düsseldorfer zeigt einen dicken Ordner, in dem er seine abgetippten Gedichte in Klarsichtfolie abgeheftet hat. „Ich schreibe die Gedichte zuerst immer mit mit der Hand, nicht am Computer.“ Und er betont: „Meine Texte sind Momentaufnahmen. Ich schreibe sie in einem Zug herunter und verändere dann nichts mehr. Ich will den Augenblick so stehenlassen.“

In Reisholz ist Günther zuhause, und freut sich, dass ihm die Menschen in der Nachbarschaft angesichts seiner Gehbehinderung Unterstützung anbieten. „Viele fragen, ob sie mir helfen können. Oder sie sagen: ,Melde ich, wenn du Hilfe brauchst, dann helfen wir dir.‘“

Doch er erlebt auch abfälliges Verhalten. Winfried Günther erzählt: „Ich bin in der Nähe meiner Wohnung einem Jungen begegnet. Er hat über meine Behinderung gelacht. Ich habe ihm freundlich erklärt: ‚Ich habe die Beine kaputt.‘“ Einige Zeit später habe er den Jungen erneut getroffen, diesmal in Begleitung eines gleichaltrigen Freundes – und dieser Freund habe über Günthers Handicap gelacht. Da habe der ihm bekannte Junge sofort gesagt: „Lach nicht, der hat die Beine kaputt.“ Aus Erfahrungen wie diesen nimmt Günther ebenso etwas Positives : „Wenn ich Freundlichkeit gebe, bekomme ich zu 99 Prozent auch Freundlichkeit zurück.“

