Düsseldorfer Wellness-Resort erweitert Angebot - das ist neu

Düsseldorf Das Vabali Spa am Elbsee ist ein beliebtes Wellness-Resort in der Region. Die Betreiber haben kräftig investiert - unter anderem in Wasserbetten.

In den vergangenen drei Monate wurde das Vabali Spa am Elbsee erweitert. Die Investitionssumme lag bei zwei Millionen Euro. Um 500 Quadratmeter ist die Erholungsstätte, die zwischen Düsseldorf-Unterbach und Hilden liegt, gewachsen. Neu dazugekommen sind eine Sauna, ein umgestalteter Loungebreich und zwei Ruheräume. „Durch die Erweiterung auch des gastronomischen Angebots wird dieser Bereich sicherlich gut angenommen werden“, erläutert Sönke Schlacht, Geschäftsführer von Vabali Spa Düsseldorf.

Erweiterte Angebote an Entspannungs- und Klangzeremonien

Mit dem Anbau hat das Resort, das auch in der Region einen guten Ruf hat, seine ,,Beo Bar“ um eine Lounge im Herzstück der Wellnessanlage erweitert. Der neue Ruheraum des Obergeschosses bietet neue Liegen und beheizte Wasserbetten. Der Bereich im Obergeschoss liegt zentral am Atrium oberhalb des Innenpools. Zudem stehen seit neustem erweiterte Angebote an Entspannungs- und Klangzeremonien für die Gäste zur Auswahl. Das Programm umfasst das sogenannte Sound Bath, Atem-Meditation und Klangbäder mit Gong.

Sauna mit „fernöstlicher Inspiration“

Bei der neuen Sauna handelt es sich um eine laut Vabali Spa „gesundheitsfördernde Bambus-Sauna“. Die Sauna sei „fernöstlich inspiriert“ und biete „neben ihren Aufgüssen auch Entspannungs- und Räucherzeremonien“.

Das Vabali Spa Düsseldorf ist ein balinesisches Wellness-Resort, das im Jahr 2017 eröffnet wurde. Es ist momentan ausgestattet mit elf Saunen und drei Dampfbädern, drei Pools und Entspannungsbecken, einem großen Saunagarten, Ruheräumen, Sonnendecks und zwei Kaminzimmern. „Der Anbau wird genau zur richtigen Zeit fertig“, so Sönke Schacht.

Bei Vabali Spa hat die Hauptsaison im September begonnen. Öffnungszeiten: täglich von 9 bis 24 Uhr. Sonderöffnungszeiten: 5. Dezember von 9 bis 22 Uhr, 24. Dezember von 9 bis 16 Uhr, 31. Dezember von 9 bis 16 Uhr und 1. Januar von 11 bis 24 Uhr.

