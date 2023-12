Eisstadion Düsseldorf: Diese Laufzeiten gelten an Feiertagen

Düsseldorf In den Weihnachtsferien gibt es im Düsseldorfer Eisstadion vormittags zusätzliche Laufzeiten. Auch am 2. Weihnachtstag und Neujahr ist geöffnet.

In den Weihnachtsferien bietet das Eisstadion an der Brehmstraße in Düsseldorf zusätzliche Eislaufzeiten vormittags von 11 bis 13 Uhr an. Außerdem kann man am 2. Weihnachtfeiertag und Neujahr von 13 bis 15 Uhr sowie von 16 bis 18 Schlittschuh laufen. Heiligabend, am 1. Weihnachtsfeiertag und an Silvester bleibt das Eisstadion geschlossen. Die Eislaufsaison an der Brehmstraße läuft seit Anfang September.

2,80 Euro für Erwachsene und 1,30 Euro für Kinder

Zu den gewohnten Zeiten von Dienstag bis Sonntag können Kinder, Jugendliche und Erwachsene die Bahn nutzen. Außerhalb der öffentlichen Zeiten steht die Eisfläche Schulen und Vereinen zur Verfügung. Die Laufzeiten an Nachmittagen und Abenden bleiben bestehen. Der Eintritt liegt weiter bei 1,30 Euro für Kinder und 2,80 Euro für Erwachsene. Eine 12er-Karte für Kinder und Jugendliche kostet 13 Euro, für Erwachsene 28 Euro.

Weitere Infos gibt es auf der Homepage der Stadt.

