EM 2024: Diese Fußballprojekte fördert die Stadt Düsseldorf

Die Vorfreude auf die EM 2024 in Düsseldorf wächst. Die Stadt fördert jetzt heimische Fußballprojekte.

Düsseldorf Während des Turniers will Düsseldorf Fußballfreunde mit einem kulturell äußerst vielseitigen Programm ansprechen. Auch die Freie Szene ist dabei.

Im Rahmen der UEFA Europameisterschaft 2024 fördert Düsseldorf auch Kulturprojekte in der Stadt. Ganze 300.000 Euro Fördermittel werden dazu bereitgestellt. Diese sollen sowohl für Projekte der Freien Szene, als auch der städtischen Kulturinstitute eingesetzt werden, meldet die Stadt. Dadurch solle die kulturelle und künstlerische Vielfalt der Stadt betont werden.

115.460 Euro für Projekte der Freien Szene

Aus 38 Anträgen wurden insgesamt zwölf Projekte ausgewählt, die sich auf das städtische Motto „Everybody’s Heimspiel“ oder das UEFA-Motto „United by Football. Gemeinsam im Herzen Europas“ beziehen, teilt die Stadt mit. Dazu kommen auch noch fünf Projekte von städtischen Instituten. Die Auswahl erfolgte durch eine Jury, bestehend aus Vertreterinnen und Vertretern des Dezernats für Kultur und Integration, des Kompetenzzentrums Veranstaltungen Projekt UEFA EURO 2024, des Kulturamts und der Freien Szene. Der Stadtrat hatte bereits in seiner Sitzung am 17. Mai 2023 Mittel für Kulturprojekte im Zusammenhang mit der EM 2024 bewilligt.

Die geförderten Projekte der Freien Szene im Überblick:

„Spielrausch: Straßenperformance aus den Sparten Fußball-Freestyle, Schauspiel, Breakdance und Voguing“

„Spannungsfeld Fußball und Kunst: Kuratierte Ausstellung mit Rahmenprogramm“

„Die Musik-Europameisterschaft: Partizipatives Kindermusiktheater“

„Laterale – Everybody‘s Heimspiel: Videoarbeiten zum Fußball als Ort der interkulturellen Begegnung „

„Foot: Videoarbeit, die Communities unterschiedlicher kultureller und sportlicher Hintergründe porträtiert und in Wechselwirkung bringt.“

„You’ll Never Walk Alone. Stadionhymnen: Komposition und Konzerte“

„Ich bin Opernfan, ich bin Fußballfan: Eine Videoperformance, die eine Verbindung zwischen den Fangemeinden stiftet.“

„Fußball – ach ein Fuß am Ball: Veranstaltungsreihe mit partizipativen Performance-Formaten aus den Bereichen Musik, Lesung, Bildende Kunst“

„Europa meistern: Szenisch-musikalisches und partizipatives Theaterstück über persönliche und nationale Identitätsfragen“

„Mädels-Power. Wir können Bolzplatz: partizipatives Projekt von Künstlerinnen im Austausch mit jungen Fußballspielerinnen“

„Fankultur: Ausstellung mit Arbeiten, die von den Künstler*innen gemeinsam zum Thema entwickelt werden“

„Passkombination: Partizipatives Generationen verbindendes Projekt aus den Bereichen Bewegung und Lesung“

Die Projekte der Freien Szene werden mit insgesamt 115.460 Euro gefördert. Der Mehrbedarf wird aus dem verbleibendem Budget gedeckt, kündigt die Stadt an.

Angebote von Aquazoo bis Schloss Benrath

Folgende geförderte Projekte finden bei den städtischen Institutionen statt:

Aquazoo Löbbecke: „Respect Natural Diversity: Angebote, die über das Thema Fußball für den Artenschutz sensibilisieren“

Filmmuseum: „Der Fußball und ich: interaktives Vermittlungs- und Filmprojekt für Kinder und Jugendliche“

Stadtbibliothek: „E-Sport Turnier“

Stiftung Schloss und Park Benrath: „Benrath in Europa / Europa in Benrath: ein Fußball-Parcours im Park“

Theatermuseum: „Exzellente Fußarbeit. Ballett am Rhein trifft Fortuna Düsseldorf: Ausstellung, die Ballettfotos in den Dialog mit Fußballfotos bringt“

Das Fördervolumen für diese fünf Projekte beträgt insgesamt 87.960 Euro.

„Die Vielfalt und Kreativität der eingereichten Projekte verdeutlichen, wie harmonisch Fußball und Kultur miteinander verschmelzen können“, betont Miriam Koch, Beigeordnete für Kultur und Integration. „Die bereitgestellten Fördermittel ermöglichen es uns, im Rahmen der UEFA EURO 2024 ein vielseitiges Kulturprogramm anzubieten und Düsseldorf als kulturellen Treffpunkt für Fußballfans zu präsentieren.“

„Stadion der Träume“ am Bertha-von-Suttner-Platz

Zusätzlich wird das „Stadion der Träume“ am Bertha-von-Suttner-Platz mit einer Förderung von 50.000 Euro unterstützt. Passend zu jeder qualifizierten Nation der UEFA EURO 2024 finden dort 24 Veranstaltungen von Tanz über Kunst, Film, Lesungen, Sport bis hin zu kulinarischen Erlebnissen statt.





Am Dienstag, 27. Februar, um 18.30 Uhr findet die Kick-Off-Veranstaltung zum „Stadion der Träume“ am Bertha-von-Suttner-Platz 1 statt. Hier können alle Bürgerinnen und Bürger ihre Ideen zum Programm einreichen. Weitere Informationen zum Stadion der Träume gibt es online unter: stiftung.fussball-und-kultur2024.eu/de/projekte/sdt-duesseldorf/

