In unmittelbarer Nähe zum Riesenrad am Düsseldorfer Burgplatz wird der neue Weihnachtsmarkt seinen Platz finden.

Düsseldorf Gemeinsam mit Stadttochter D.Live eröffnet Circus Roncalli in Düsseldorf in diesem Jahr einen neuen Weihnachtsmarkt. Wo der Markt stehen wird.

Besucher der Hansestadt Hamburg kennen so etwas schon. Dort steht seit über 20 Jahren der „historische Weihnachtsmarkt“ vom Circus-Theater Roncalli und lockt nach Angaben der Stadt Hamburg jedes Jahr rund drei Millionen Besucher vors Rathaus an der kleinen Alster. Ob der Nostalgie-Markt in Düsseldorf, den Roncalli nach Angaben von Stadttochter D.Live in diesem Jahr das erste Mal in der Landeshauptstadt veranstalten wird, auch solch ein Publikumsmagnet wird, steht zwar noch in den Sternen, die Veranstalter Roncalli und D.Live allerdings zeigen sich optimistisch.

Bernhard Paul, Direktor des Circus-Theater Roncalli und des Apollo Varietés unterhalb der Rheinkniebrücke, freut sich laut eigenen Angaben darauf, „an diesem besonderen Ort einen eigens für Düsseldorf entwickelten Weihnachtsmarkt zu veranstalten“. Besucher dürften sich dabei nicht nur auf eine besondere Atmosphäre, sondern auch auf „viele Raritäten“ aus der historischen Roncalli-Sammlung freuen. Der Chef von D.Live, Michael Brill, gab zu Protokoll, er sei überzeugt, dass der neue Weihnachtsmarkt als „qualitative Weiterentwicklung“ zu verstehen sei: „Der neue Markt wird einen neuen Standard setzen.“

Markt wird zwischen dem Burgplatz und der alten Holzbrücke errichtet

Der Nostalgie-Markt wird laut D.Live an der Rheinuferpromenade errichtet. Genauer: zwischen Burgplatz und Alter Holzbrücke. D.Live teilte am Dienstag weiter mit, dass „sich Roncalli in einem intensiven und kompetitiven Vergabeverfahren durchgesetzt und den Zuschlag gleich für mehrere Jahre erhalten habe“. Der Nostalgie-Markt sei aber nicht nur in Düsseldorf ein Novum, sondern in der ganzen Region „einzigartig“. Genaueres behält sich die Stadt aber noch vor, detailliertere Informationen werden „zu gegebener Zeit kommuniziert“, so die Stadttochter weiter.

Im Bereich der Düsseldorfer Alt- und Innenstadt wird es in der kommenden Adventszeit dann insgesamt zehn Weihnachtsmärkte geben. Zu den bereits bestehenden Märkten - vor dem Rathaus, am Burgplatz, auf der Flinger Straße, am Kö-Bogen I und II, an der Kö, am Schadowplatz, auf der Schadowstraße sowie auf dem Corneliusplatz - kommt dann noch der Roncalli-Markt an den Rheinpromenaden hinzu.

