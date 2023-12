Auch ein Duell zwischen Deutschland und Frankreich, wie hier im Freundschaftsspiel in Dortmund vom September dieses Jahres, ist bei der EM möglich. Der Franzose Kolo Muani (l.) jedenfalls spielt mit seinem Team in Düsseldorf gegen Österreich.

Johannes Below

Fußball-EM Euro 2024 in Düsseldorf: Wie man jetzt noch Volunteer wird

Düsseldorf Freiwillig anpacken und für ein großartiges Fußballfest sorgen: Genau das machen Volunteers. Wie man sich jetzt noch bewerben kann.

„Everybody‘s Heimspiel“ – das ist das Düsseldorfer Motto zur Europameisterschaft 2024. Damit aus dem Großevent aber wirklich ein Heimspiel für jedermann wird, braucht es tatkräftige Hände: die Volunteers. Sie sind die ehrenamtlichen Helfer, die überall dort zupacken, wo es nötig ist. Wer Teil dieses Teams sein möchte, sollte sich aber beeilen: Bewerbungsschluss der Kampagne ist der 15. Dezember 2023.

Insgesamt werden 1600 Volunteers in Düsseldorf tätig sein. Sie repräsentieren die Stadt und transportieren das Turnier- und Willkommensgefühl an die anreisenden Fans. Fest steht, dass Frankreich, Spanien, Österreich, Slowakei und Albanien in Düsseldorf spielen werden. Diese Heimspiele können von den Volunteers tatkräftig mitgestaltet werden.

Weit mehr 6000 Personen haben sich in Düsseldorf schon beworben

Für Düsseldorf haben sich bereits 6600 Personen beworben. Jede weitere Bewerbung ist jedoch willkommen. Täglich finden Kennenlerninterviews statt. Besonders wichtig sind Sprachkenntnisse und zeitliche Verfügbarkeit, zudem müssen Bewerber am 1. Mai 2024 mindestens 18 Jahre alt sein.

Nach der ausgefüllten Online-Bewerbung unter www.euro2024volunteers.com werden passende Kandidaten zum Online-Interview eingeladen. Für Personen, denen eine Teilnahme am Online-Interview technisch nicht möglich ist, werden Vor-Ort-Interviews angeboten. Volunteers bei der UEFA EURO 2024 erhalten zahlreiche Benefits. Diese sind, genau wie die möglichen Einsatzbereiche, auf der Volunteer-Webseite einzusehen.

Auch hier gilt das Konzept der Nachhaltigkeit. Denn Volunteer ist man in Düsseldorf nicht nur für die UEFA EURO 2024: Aus den ehrenamtlichen Helfern wird ein Pool gebildet, in dem sich die Volunteers auch nach dem Turnier bei Events jeglicher Art für die Stadt Düsseldorf und ihre Außenwirkung engagieren können.

