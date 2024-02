EM 2024: Neues Design für Rheinbahnen - das steckt dahinter

Düsseldorf Für die Fußball-Europameisterschaft erhalten 24 Bahnen der Düsseldorfer Rheinbahn einen neuen Look. Wie genau die Gestaltung aussehen wird.

In rund fünfeinhalb Monaten startet die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland (14. Juni bis 14. Juli). Auch die Stadt Düsseldorf ist Gastgeberort, in der Landeshauptstadt werden insgesamt fünf Spiele ausgetragen. Die Vorfreude auf das Sportevent in Düsseldorf wächst - und ist künftig auch im Nahverkehr sichtbar. Denn in Kooperation mit der Versicherung Ergo werden nun insgesamt 24 Straßenbahnen der Rheinbahn umgestaltet und im EURO 2024-Design foliert. Am Rheinbahn-Betriebshof in Lierenfeld wurde am Mittwoch die erste der 24 neu-folierten Bahnen präsentiert. Darauf zu sehen Deutschland-Flaggen und der Schriftzug „Willkommen to Everybody’s Heimspiel in Düsseldorf“.

Nach Angaben der Stadt erhält jede teilnehmende Nation erhält eine eigene Bahn, die mit Fans, Flaggen und einem Willkommensgruß in der jeweiligen Landessprache gestaltet wird. Unter anderem werden die Züge mit den Aufschriften „Hartelijk welkom“, „Bienvenue“, „Servus“ und „Welcome“ versehen.

„Die 24 Bahnen im Länderdesign steigern schon heute die Freude auf das Fußballereignis in Düsseldorf. Wenn im Sommer die vielen internationalen Fans unsere Stadt besuchen, sorgen wir für ihre umweltfreundliche Mobilität zum Stadion, zur Fan Zone, zum Public Viewing und in ganz Düsseldorf“, erklärte Annette Grabbe, Vorstandssprecherin der Rheinbahn.

Vier Bahnen sind bereits fertig beklebt

Wie die Stadt mitteilte, haben laut einer Bürgerbefragung 83 Prozent aller Teilnehmer angegeben, mit dem öffentlichen Nahverkehr zu den Veranstaltungen rund um die EM in Düsseldorf anzureisen. Durch diese Design-Aktion soll auch die Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) im Rahmen der Fußball-Europameisterschaft in den Fokus gesetzt werden, kündigt die Stadt an.

„Hunderttausende Fahrgäste nutzen täglich das Angebot der Rheinbahn. Dazu kommen die vielen Fans, die zur EURO 2024 mit dem ÖPNV durch unsere Stadt und zum Stadion reisen werden. Mit den 24 auffälligen Länderbahnen wollen wir deshalb nicht nur die Vorfreude auf das Turnier auch in Düsseldorf weiter steigern, sondern gleichzeitig die umweltfreundliche Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs in den Mittelpunkt stellen“, betont Düsseldorfs Oberbürgermeister Stephan Keller.

Laut Stadt werden von den 24 Stadtbahnen 15 Hochflurbahnen des Typs B80, drei Niederflurstadtbahnen des Typs NF8U, drei Niederflurbahnen des Typs NF8 sowie drei Niederflurbahnen des Typs NF10 im EURO-Design im Einsatz sein. Sie sind dann auf allen Linien im gesamten Stadtgebiet unterwegs. Vier Stadtbahnen sind bereits fertig beklebt und im Einsatz. Wie die Stadt Düsseldorf weiter ankündigt, sollen bis Ende März die verbleibenden Bahnen beklebt werden – die letzten nach den noch ausstehenden Play-off-Spielen. Die Länderbahnen werden über das Ende des Turniers hinaus durch die Stadt fahren.

