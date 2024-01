FDP-Politikerin Strack-Zimmermann erhält Orden der Ukraine

Düsseldorf/Berlin/Kiew Marie-Agnes Strack-Zimmermann ist von der Ukraine für ihre Unterstützung ausgezeichnet worden. Auch zwei Grünen-Politiker werden prämiert.

Marie-Agnes Strack-Zimmermann wird mit dem Verdienstorden der Ukraine durch Wolodymyr Selenskyi ausgezeichnet. Das teilte ein Sprecher der Düsseldorfer FDP-Politikerin und Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Deutschen Bundestages am Freitag mit. Die Auszeichnung erhält die 65-Jährige für ihre bisherige Unterstützung für die Ukraine während des Krieges.

Auch Annalena Baerbock wird ausgezeichnet

„Die Verleihung des Verdienstordens der Ukraine durch Präsident Selenskyj ist für mich eine große Ehre, die mich sehr berührt und die ich mit Demut annehme. Sie ist gleichzeitig Ansporn für mich, weiter unverbrüchlich an der Seite unsere tapferen Freundinnen und Freunde zu stehen und mich weiter mit voller Kraft dafür einzusetzen, dass die Ukraine die Unterstützung benötigt, die sie im Kampf gegen den brutalen russischen Angriff benötigt“, sagte Strack-Zimmermann zu der Auszeichnung des Verdienstordens der Ukraine.

Gerade jetzt sei die Unterstützung so nötig wie schon lange nicht mehr, denn die „grausamen Angriffe Russlands zum Jahreswechsel haben gezeigt, dass es Russland in keiner Weise um irgendeine diplomatische Lösung, sondern ausschließlich um die Eliminierung der Ukraine geht“, so die langjährige Ratsfrau der Düsseldorfer FDP weiter.

Auch Außenministerin Annalena Baerbock und Anton Hofreiter (Grüne) werden mit dem Verdienstorden der Ukraine prämiert. Marie-Agnes Strack-Zimmermann wird der Orden in Berlin in Kürze im Namen von Präsident Selenskyj durch den Botschafter der Ukraine in Deutschland, Oleksii Makeiev, verliehen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Düsseldorf