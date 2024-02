Düsseldorf Die Airline Eurowings fliegt im Sommer 2024 vom Flughafen Düsseldorf aus fünf neue Ziele an. Auch der Klassiker steht wieder auf dem Flugplan.

Flugreisende, die im Sommer 2024 verreisen wollen, können sich freuen. Denn an den größten Flughäfen in NRW bieten die Fluggesellschaften mit dem Sommerflugplan neue Ziele an. Darunter befindet sich auch Eurowings, eine Tochtergesellschaft der Lufthansa, die kürzlich ihren Sommerflugplan für 2024 veröffentlicht hat. Dieser beinhaltet wichtige Änderungen für den Flughafen Düsseldorf.

Insgesamt 112 Direktziele vom Airport Düsseldorf aus

Im Rahmen des Sommerflugplans wird Eurowings vom Düsseldorfer Flughafen aus zu fünf neuen Zielen starten. Dazu gehören dreimal wöchentliche Flüge nach Florenz in Italien und jeweils zweimal wöchentliche Flüge nach Iasi in Rumänien, Tel Aviv in Israel und Tanger in Marokko. Zudem ist ein wöchentlicher Flug nach Marrakesch in Marokko vorgesehen.

Diese neuen Ziele bietet Eurowings im Sommer 2ß24 von Düsseldorf aus an:

Düsseldorf – Florenz, Italien (dreimal pro Woche)

Düsseldorf – Tel Aviv, Israel (zweimal pro Woche)

Düsseldorf – Tanger, Marokko (zweimal pro Woche)

Düsseldorf – Iasi, Rumänien (zweimal pro Woche)

Düsseldorf – Marrakesch, Marokko (einmal pro Woche)

So oft wird Mallorca angeflogen

Laut Eurowings werden im Sommerflugplan insgesamt 112 Direktziele vom Flughafen Düsseldorf aus angeboten. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auch in diesem Jahr auf der beliebten Urlaubsinsel Mallorca, die 64 Mal pro Woche von Eurowings-Maschinen angeflogen wird.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Düsseldorf