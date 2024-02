Flughafen Düsseldorf: Mann leistet Widerstand bei Festnahme

Düsseldorf Am Düsseldorfer Flughafen eskalierte die Festnahme eines gesuchten Mannes: Der 35-Jährige musste von der Polizei zur Wache getragen werden.

Wirbel am Düsseldorfer Flughafen: Am Donnerstagmorgen (1. Februar) wurde ein 35-jähriger türkischer Staatsangehöriger bei der Einreise eines Fluges aus Adana/Türkei durch Beamte der Bundespolizei am Flughafen kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass die Staatsanwaltschaft Köln im Oktober 2023 einen Haftbefehl wegen Beleidigung gegen den im Mai 2022 Verurteilten erlassen hatte.

Nach Eröffnung des Haftbefehls durch die Bundespolizisten am Airport Düsseldorf leistete der augenscheinlich stark alkoholisierte Mann nun jedoch „passiven Widerstand“, wie es im Polizeibericht heißt. Heißt: Er sperrte sich dagegen, die Beamten zur Wache zu begleiten. Die Beamten mussten den 35-Jähriger daher tragen. Währenddessen beleidigte der in Leverkusen lebende Verurteilte die eingesetzten Einsatzkräfte lautstark und bedrohte diese. Ein auf der Wache durchgeführter freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille.

67 Tage ins Gefängnis

Auch die Geldstrafe in Höhe von 2680 Euro konnte der Beschuldigte nicht begleichen und somit die Ersatzfreiheitsstrafe in Gesamthöhe von 67 Tagen nicht abwenden. Anschließend wurde der Mann durch die Bundespolizeibeamten an die Justizbehörden überstellt. Zudem wird er sich nun wegen eines durch die Bundespolizisten eingeleiteten Ermittlungsverfahrens wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Bedrohung verantworten müssen.

Am Donnerstagnachmittag wurde außerdem ein 32-jähriger bulgarischer Staatsangehöriger von einer Streife der Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf kontrolliert. Hier stellte sich heraus, dass gegen den Mann im November des vergangenen Jahres ein Haftbefehl von der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis erlassen wurde. Auch dieser Mann konnte die Geldstrafe in Höhe von 1200 Euro nicht vor Ort begleichen und somit die Ersatzfreiheitsstrafe in Höhe von 30 Tagen nicht abwenden. Er wurde somit ebenfalls durch die Bundespolizeibeamten an die Justizbehörden überstellt.

