Flughafen Düsseldorf sucht neue Mitarbeiter - für diese Jobs

Düsseldorf Mit einer großen Kampagne wirbt der Flughafen Düsseldorf um Mitarbeiter. Bei einer Jobbörse stellen sich viele Unternehmen vor. Wer dabei ist.

Der Flughafen Düsseldorf lädt am Samstag, 27. Januar gemeinsam mit der Agentur für Arbeit Düsseldorf im Rahmen einer Recruting-Kampagne zu einer Jobbörse ein. Das kündigte der Airport an diesem Mittwoch an. Die Veranstaltung findet nach Angaben des Flughafens in der Station Airport am Fernbahnhof des Airports statt. Für Besuchende ist die Teilnahme kostenfrei, eine Voranmeldung nicht erforderlich.

Viele Unternehmen sind dabei

Wie der Flughafen weiter mitteilte, haben viele am Airport tätige Unternehmen ihre Teilnahme bereits zugesagt und werden von 10 bis 17 Uhr an den Firmenständen Einblicke in ihre Arbeitsumgebung und offenen Stellen geben. Besucherinnen und Besucher lernen die Anforderungen für eine Anstellung am Flughafen und bei den ansässigen Unternehmen kennen und erhalten zudem Bewerbungstipps aus erster Hand. Interessierte haben auch die Gelegenheit, direkt vor Ort Bewerbungsgespräche zu führen.

Die bei der Jobbörse vertretenen Branchen sind laut Flughafen breit gefächert, von Luftfahrt, Touristik, Logistik, IT, Dienstleistungen bis hin zu Einzelhandel und Hotellerie. Neben der Flughafengesellschaft nehmen auch alle Bodenverkehrsdienstleister, die Bundespolizei und ihr Dienstleister für die Passagierkontrollen, einige Airlines sowie zahlreiche Shops und Gastronomiebetriebe an der Jobbörse teil. Gesucht werden unter anderem Mechatroniker, Elektroniker, Vertriebs- und Verwaltungsmitarbeiter, Servicekräfte, Luftsicherheitsassistenten sowie Personal für die Flug-Abfertigung.

Der Airport will mit der Veranstaltung an den Erfolg der Joboffensive im vergangenen Jahr anknüpfen und wirbt ab Mitte Januar mit einer großangelegten Recruiting-Kampagne um neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für den gesamten Flughafencampus. Auf sogenannten City-Light-Säulen und Großflächenplakaten, Videos in S- und U-Bahn-Stationen im Düsseldorfer Stadtgebiet und der Region, auf Screens am Flughafen sowie mit Social-Media-Anzeigen und Suchmaschinenwerbung sollen Stellensuchende auf die Plattform airportjobs.de und die Jobbörse am 27. Januar aufmerksam gemacht. Airportjobs.de bietet eine kompakte Übersicht über Jobangebote des Flughafens und der Unternehmen am Standort.

2000 Besucher kamen im vergangenen Jahr

Neben der Agentur für Arbeit Düsseldorf sind auch die Industrie- und Handelskammer Düsseldorf (IHK) und die Bezirksregierung Düsseldorf an der Jobbörse am Flughafen beteiligt. Bei der Erstauflage im März vergangenen Jahres zogen rund 20 Aussteller mehr als 2.000 Besucher an, teilte der Airport weiter mit.

Interessenten, die ihre Bewerbungsunterlagen mitbringen, haben laut Angaben des Flughafens zudem gute Chancen, direkt vor Ort passende Angebote zu erhalten. Die Agentur für Arbeit Düsseldorf, die Bezirksregierung Düsseldorf und die IHK bieten wertvolle Beratung und Unterstützung an, vom Bewerbungsmappen-Check, über Möglichkeiten eines Quereinstiegs, Hinweisen für die Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen bis hin zu Informationen zur so genannten Zuverlässigkeitsüberprüfung, die für Tätigkeiten im Sicherheitsbereich des Flughafens erforderlich ist.

Besucher können kostenfrei im Parkhaus P4 parken, wenn sie ihre Plätze vorab online reservieren. Die Station Airport ist optimal an den öffentlichen Nahverkehr angebunden. Verschiedene Regionalbahnen, Busse und die S-Bahnlinie S1 halten am Fernbahnhof Düsseldorf Flughafen. Von dort sind es nur wenige Schritte bis zur Veranstaltungshalle auf der oberen Bahnhofsebene E1.

Details zur Jobbörse und den Anreise- und Parkmöglichkeiten sind auf airportjobs.de zu finden.

