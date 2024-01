Demo gegen Rechts auf dem Jungfernstieg in Hamburg am 19. Januar. Auch in Düsseldorf wollen jetzt zigtausende Menschen auf die Straße gehen.

Düsseldorf Für die Groß-Demo gegen Rechts am Samstag in Düsseldorf haben sich viele Vereine und Verbände angemeldet - auch zwei der bekanntesten sind dabei.

Nachdem bereits in den vergangenen Tagen viele Menschen in zahlreichen deutschen Städten gegen die AfD und Rechtsextremismus auf die Straße gegangen sind, steht am kommenden Samstag (27. Januar) in Düsseldorf eine Großdemonstration an. Das Bündnis „Düsseldorf stellt sich quer“ (DSSQ), Verbände und Kirchen, sowie der Düsseldorfer Stadtverband des Deutschen Gewerkschaftsbunden (DGB) organisieren den Protest in der NRW-Landeshauptstadt und rufen zur Teilnahme auf.

Ein Bündnis aus den Düsseldorfer Sportvereinen wird ebenfalls zur Demonstration aufrufen. Mit dabei: Fußball-Zweitligist Fortuna, der Eishockey-Traditionsclub DEG, der die Nachricht am Mittag in einem Presseverteiler verkündete, die Footballer von Rhein Fire und die Tischtennisstars der Borussia. Zwar steht in der Stockumer Arena am Abend (20.30 Uhr) das zweite „Fortuna für alle“-Spiel gegen den FC St. Pauli an, zuvor dürften jedoch viele Fortuna-Fans zum Protestzug kommen.

Ab 12 Uhr geht es am 27. Januar vor dem Düsseldorfer DGB-Haus los

Laut Oliver Ongaro, Sprecher von DSSQ, sind für die Großdemo in Düsseldorf etwa 3000 bis 5000 Teilnehmende angemeldet, die sich dann ab 12 Uhr vor dem DGB-Haus an der Friedrich-Ebert-Straße in der Düsseldorfer Innenstadt sammeln und von dort aus zum Johannes-Rau-Platz ziehen werden.

Schon am zweiten Januarsamstag (13. Januar) gab es in Düsseldorf eine Anti-AfD-Demo, bei der mehrere hundert Mitdemonstrierende dem Aufruf von Organisatorin Paula Mühl (Volt) gefolgt waren. Kirchen und diverse Bündnisse waren da noch nicht mit im Boot. „Es wird leider noch viele Demonstrationen geben müssen, denn das Thema geht jetzt erst einmal nicht weg“, betont DSSQ-Sprecher Ongaro. „Allein, weil demnächst mehrere Landtagswahlen anstehen.“

