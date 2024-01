Frau im Düsseldorfer Hofgarten ausgeraubt - Zeugen gesucht

Düsseldorf Am Montag ist im Düsseldorfer Hofgarten eine 51-Jährige ausgeraubt worden. Der Verdächtige ist auf der Flucht, die Polizei bittet um Mithilfe.

Die Polizei Düsseldorf fahndet nach einem Handtaschenraub im Hofgarten nach einem bislang unbekannten Täter. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hat der mutmaßliche Räuber am Montag (15. Januar) eine 51-Jährige mit einem Messer bedroht und ihr die Handtasche entrissen. Danach flüchtete der Mann.

Verdächtiger sprach Frau im Hofgarten an

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand stieg die Frau gegen 11.40 Uhr an der Rheinbahn-Haltestelle „Sternstraße“ aus einer Straßenbahn und ging anschließend an der Kreuzung Kaiserstraße/Inselstraße in den Düsseldorfer Hofgarten. Dort wurde sie nach Angaben der Polizei kurze Zeit später von einem bislang unbekannten Mann angesprochen, der sie in Richtung Maximilian-Weyhe-Allee weiter verfolgte. Laut Polizeibericht soll der Tatverdächtige plötzlich ein Messer gezückt, die 51-Jährige bedroht und ihr die Tasche entrissen haben. Danach flüchtete der Mann in unbekannte Richtung.

Eine Fahndung nach dem verdächtigen Mann ist bereits eingeleitet. Der Unbekannte soll laut Personenbeschreibung des Raubopfers etwa 30 bis 40 Jahre alt und 1,80 bis 1,90 Meter groß sein. Zudem hatte er eine Glatze und einen Vollbart, unterhalb des Mundes jedoch keinen Bartwuchs, so die Polizei Düsseldorf weiter. Zur Tatzeit trug der Flüchtige eine schwarze Mütze sowie eine graue Latzhose (Arbeitshose) mit vielen Taschen und führte ein schwarzes Fahrrad, laut Polizei vermutlich ein Rennrad, mit sich.

Zeugen werden nun gebeten, sich unter der 0211-8700 an das Raubkommissariat KK 13 der Düsseldorfer Polizei zu wenden.

