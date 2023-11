Fußball-EM: Spektakuläre Aktion in Düsseldorf zur Auslosung

Düsseldorf Am Samstag entscheidet sich, welche Teams zur EM 2024 in Düsseldorf spielen werden. Dazu wird eines der bekanntesten Gebäude angestrahlt.

Das Versicherungsunternehmen Ergo und die sogenannte Host City Düsseldorf wollen die Vorfreude auf die EURO 2024 in Deutschland im kommenden Jahr steigen. Dazu gibt es am Samstag (2. Dezember) eine spektakuläre Aktion in der City. Gemeinsam wird die Auslosung der EM-Gruppen gefeiert, die wiederum in der Hamburger Elbphilharmonie stattfindet. Es wird aber auch ein großes Willkommen von Düsseldorf aus Richtung Europa geben: eine 15 Stockwerke hohe und über 1700 Quadratmeter große Lichtprojektion auf dem Ergo-Turm. Während der Gruppenauslosung am Abend des 2. Dezembers wird der Turm im „Dress“ der kommenden Heim-EM erstrahlen. Heißt: In den Trikots derjenigen Nationen, die in Düsseldorf ihre Spiele austragen werden.

Illumination endet erst um 2 Uhr nachts

Dazu wird der Ergo-Turm – als etabliertes Motiv des Düsseldorfer Stadtbilds – mit den entsprechenden Landesflaggen sowie Grußbotschaft in der jeweiligen Landessprache angestrahlt. Die Illumination ist eine gemeinsame Aktion der Ergo Group AG und der Stadt Düsseldorf im Rahmen der Fußball-Europameisterschaft 2024. Der Beginn der Illumination ist ab etwa 17 - 17.30 Uhr zu erwarten und endet erst gegen 2 Uhr nachts. Die Auslosung selbst beginnt um 18 Uhr. Die Aktion wird vom Rheinufer in der Nähe der Tonhalle und der Oberkasseler Brücke optimal zu sehen sein.

Volunteers sollen zum EM-Erfolg beitragen

Ergo ist nationaler Versicherungspartner der kommenden UEFA EURO 2024 in Deutschland und unterstützt als Presenting Partner das turniereigene Volunteer Programm. Bei diesem werden 16.000 ehrenamtliche Helfer gesucht, die in verschiedenen Einsatzbereichen zum Erfolg des Turniers beitragen und Deutschlands als Gastgeber präsentieren. In Düsseldorf haben sich bereits 7000 Personen als freiwillige Helfer für die EM 2024 beworben.

