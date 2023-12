Geheimnis gelüftet: TV-Starkoch stellt in Düsseldorf aus

Düsseldorf Lange haben Besucher des Düsseldorfer NRW-Forums gerätselt, wer hinter dem Pseudonym Gedeon Schenkt steckt - Es ist ein bekannter TV-Koch.

Seit August rätseln Besucherinnen und Besucher des Düsseldcorfer NRW-Forums, wer hinter dem Pseudonym Gedeon Schenkt steckt. Die Ausstellung „Beyond Fame. Die Kunst der Stars“ präsentiert aktuell Arbeiten internationaler und nationaler Berühmtheiten aus Schauspiel, Sport, Politik, Musik und Literatur. Illustre Persönlichkeiten wie Anton Hofreiter, Michael Stich, Samy Deluxe oder Anna Delvey treffen hier aufeinander. Einer der ausgestellten Stars blieb jedoch bislang anonym: Gedeon Schenkt, dessen expressive Farbkompositionen auf Leinwand die Besuchenden einluden, in den Werken nach Hinweisen auf die wahre Identität des Künstlers zu suchen.

Jonathan Meese ist Künstlerfreund des Geheimnisträgers

Knapp 1000 Personen beteiligten sich dann an der Umfrage „Wer ist Gedeon Schenkt?“, zu der das NRW-Forum aufgerufen hatte. Eine, die den richtigen Riecher hatte war Martina Blank. Sie tippte auf Tim Mälzer, dessen kreative Kochexperimente sie immer schon hatten vermuten lassen, dass eine künstlerische Ader in ihm schlummert. Die in den Wandtexten sowie auf den Social Media Kanälen des Hauses genannten Hinweise samt einer gemeinsam mit Künstlerfreund Jonathan Meese erstellten Fake-Biografie, setzte sie wie ein Puzzlespiel zusammen.

Andere Besucher hatten Meese selbst oder auch Felix Krämer, Generaldirektor Kunstpalast, als mögliche Person hinter dem Pseudonym genannt. Unter den richtigen Antworten, die man in der Ausstellung gesammelt hatte, wurde nun Martina Blank als Siegerin ausgelost. Ihr toller Gewinn ist eines der ausgestellten original Mälzer-Werke, das sie sich nach Ende der Ausstellung im NRW-Forum abholen darf.

„Durch Zufall“ Kontakt zur Malerei

Das von Gedeon Schenkt signierte Gemälde ist somit „geschenkt“ – ein Wortspiel, das Mälzer von Anfang an im Kopf hatte, als er sein Alter Ego erschuf. „Durch Zufall hatte ich Kontakt zur Malerei im Rahmen meiner Dreharbeiten von Kitchen Impossible. Ich war sofort in den Bann gezogen und habe ein weiteres Ventil für meine Kreativität gefunden“, so der berühmte Fernsehkoch. „Ohne jeglichen Druck und ohne die Erwartungen anderer konnte ich die gekachelten Räume des kulinarischen Entertainments verlassen. Das Konzept G. Schenkt ist mit Augenzwinkern, auch was die eigene Qualität betrifft, zu verstehen. Ich bedanke mich beim NRW-Forum für die kurze und schöne Zeit aus der Nicht-Sichtbarkeit heraustreten zu dürfen und verschwinde jetzt wieder in der von mir bevorzugten Versenkung der Kunstunterwelt!“

Noch bis zum 21. Januar 2024 sind

Mälzers Arbeiten neben denen zahlreicher anderer Stars Mälzers Arbeiten neben denen zahlreicher anderer Stars Schauspielerin Meret Becker bei der Vernissage in Düsseldorf. Sie ist eine... Foto: Andreas Rentz / Getty Images

Mälzers Arbeiten neben denen zahlreicher anderer Stars ...von 18 Prominenten, die... Foto: Andreas Rentz / Getty Images

Mälzers Arbeiten neben denen zahlreicher anderer Stars ...neben ihrer eigentlichen Karriere als Künstlerinnen arbeiten. Foto: Henning Kaiser / dpa

Mälzers Arbeiten neben denen zahlreicher anderer Stars Auch der Grünen Politiker... Foto: Bernd Schaller / epd

Mälzers Arbeiten neben denen zahlreicher anderer Stars Anton Hofreiter präsentiert seine Blumenbilder. Foto: Andreas Rentz / Getty Images

Mälzers Arbeiten neben denen zahlreicher anderer Stars Der Sänger Tim Bendzko mit seinen Werken. Foto: Henning Kaiser / dpa

Mälzers Arbeiten neben denen zahlreicher anderer Stars Fast alle Künstler, die in Düsseldorf ausstellen sind Autodidakten. Foto: Henning Kaiser / dpa

Mälzers Arbeiten neben denen zahlreicher anderer Stars Der ehemalige Tennisstar Michael Stich... Foto: Henning Kaiser / dpa

Mälzers Arbeiten neben denen zahlreicher anderer Stars ...hat sogar ein paar Semester Kunst studiert. Er sammelt schon lange Kunst, seit dem Ende... Foto: Andreas Rentz / Getty Images

Mälzers Arbeiten neben denen zahlreicher anderer Stars ...seiner Profi-Karriere, ist er selbst aktiv und bringt abstrakte Gemälde auf die Leinwand. Foto: Bernd Schaller / epd

Mälzers Arbeiten neben denen zahlreicher anderer Stars Mode-Designer Harald Glööckler präsentiert... Foto: Henning Kaiser / dpa

Mälzers Arbeiten neben denen zahlreicher anderer Stars ...sich und seine Kunst. Foto: Henning Kaiser / dpa

Mälzers Arbeiten neben denen zahlreicher anderer Stars Der Musiker Pete Doherty malt unter anderem mit Blut und Kohle. Er ist nicht der einzige internationale Sänger... Foto: Bernd Schaller / epd

Mälzers Arbeiten neben denen zahlreicher anderer Stars ...die Ausstellung zeigt auch Fotografien des Musikers Bryan Adams. Foto: Bernd Schaller / epd

Mälzers Arbeiten neben denen zahlreicher anderer Stars Ein Werk von Rapper Samy Deluxe... Foto: David Young / dpa

Mälzers Arbeiten neben denen zahlreicher anderer Stars ...er arbeitet mit Graffiti. Foto: Bernd Schaller / epd

Mälzers Arbeiten neben denen zahlreicher anderer Stars Die Ausstellung „Beyond Fame. Die Kunst der Stars“... Foto: David Young / dpa

Mälzers Arbeiten neben denen zahlreicher anderer Stars ...ist bis 21. Januar 2024 im NRW-Forum Düsseldorf zu sehen. Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

im NRW-Forum zu sehen.

