Gepäckdiebe zwischen Duisburg und Düsseldorf festgenommen

Die Bundespolizei hat am Freitag (19. Januar) zwei mutmaßliche Gepäckdiebe in einem ICE zwischen Duisburg und Düsseldorf festgenommen.

Duisburg/Düsseldorf In einem ICE soll ein verdächtiges Duo einer 23-Jährigen den Koffer gestohlen haben. Einer der beiden mutmaßlichen Diebe ist noch minderjährig.

Der Bundespolizei sind am Freitagnachmittag (19. Januar) zwei mutmaßliche Diebe ins Netz gegangen, die in einem ICE einen Koffer einer 23-Jährigen gestohlen haben sollen. Wie die Bundespolizei mitteilte, ereignete sich der Diebstahl in Höhe des Haltepunktes Duisburg-Hochfeld Süd. Im Zug anwesende Bundespolizisten nahmen die Verdächtigen im Alter von 15 und 29 Jahren vorläufig fest.

Koffer eines weiteren Passagiers wurde gestohlen

Nach Angaben der Bundespolizei bemerkte die Geschädigte, dass das tatverdächtige Duo den Zug mit ihrem Koffer verlassen wollte, als der ICE 2411 anhielt. Daraufhin sprach die 23-Jährige die beiden Männer an, nahm ihren Koffer wieder an sich und informierte die mitfahrenden Polizisten über den Diebstahl. Die Beamten eilten den Gepäckdieben daraufhin sofort hinterher und nahm die mutmaßlichen Gepäckdiebe fest. Wie die Bundespolizei weiter mitteilte, konnte dabei ein weiterer mitgeführter Koffer einem anderen Geschädigten wieder ausgehändigt werden.

Im Düsseldorfer Hauptbahnhof wurden die Tatverdächtigen dann von weiteren Bundespolizisten übernommen und zur Wache am Konrad-Adenauer-Platz gebracht. Bei der Durchsuchung der Festgenommenen fanden die Beamten eine präparierte Tasche, in der sich laut Bundespolizei gestohlene Sportbekleidung befand.

Das Diebesgut wurde sichergestellt, der 15-Jährige wurde nach Einleitung des Strafverfahrens wegen des gemeinschaftlich begangenen Diebstahls entlassen. Der 29-Jährige wurde hingegen festgenommen und soll einem Haftrichter vorgeführt werden. Er wurde bereits dem Amtsgericht übergeben. Gegen ihn wurde ebenfalls ein Strafverfahren wegen der Diebstähle eingeleitet, so die Bundespolizei weiter.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Düsseldorf