Düsseldorf GNTM geht in die nächste Runde: Zwei Düsseldorfer Kandidatinnen sind weiter und dürfen mit Heidi Klum auf die Reise gehen. Was sie antreibt.

Eine neue Staffel „Germany‘s Next Topmodel“ ist bei ProSieben gestartet

In diesem Jahr können auch Männer teilnehmen

Zwei Düsseldorfer Kandidatinnen wollen „Germany‘s Next Topmodel“ werden

Auch in diesem Jahr geht Heidi Klum bei „Germany‘s Next Topmodel“ wieder auf die Suche nach dem besten Model Deutschlands. Und die aktuelle Staffel ist so divers wie nie: In diesem Jahr können Männer „Germany‘s Next Topmodel“ werden, wenn sie denn ein Foto von Heidi kriegen.

Um ihrem Traum vom Topmodel-Sein noch näherzukommen, sind in diesem Jahr mehr als 10.000 Männer und Frauen zum Casting nach Berlin gereist. Auch die beiden Düsseldorferinnen Grace und Lea wollen den Titel mit nach Hause nehmen und konnten sich in der ersten Folge beweisen. Jetzt gehen sie mit Heidi Klum auf große GNTM-Reise.

GNTM-Kandidatin Grace aus Düsseldorf flüchtete vor Krieg in Heimatland Syrien

Für die 24-jährige Grace aus Düsseldorf geht mit der GNTM-Teilnahme ein großer Traum in Erfüllung. Noch vor wenigen Jahren musste die Syrerin vor dem Krieg in ihrem Heimatland flüchten. „Der Krieg hat angefangen, als ich vierzehn Jahre alt war“, erzählt sie im Interview mit ProSieben.

In Syrien haben wir ganz andere Träume und viele Gedanken im Kopf, zum Beispiel ‚Wie sollen wir überleben?‘ Grace - Düsseldorfer Germany‘s Next Topmodel-Kandidatin

Mit ihrem Schicksal hat die heute 24-Jährige viele Zuschauerinnen und Zuschauer bewegt. In der ersten Folge der Sendung erzählt sie: „Ich hätte nie gedacht, dass ich hier einmal stehe. In Syrien haben wir ganz andere Träume und viele Gedanken im Kopf, zum Beispiel ‚Wie sollen wir überleben?‘“

Die 24-jährige Grace aus Düsseldorf ist Teilnehmerin der diesjährigen Staffel Germany‘s Next Topmodel. Mit ihrer Geschichte bewegte die Syrerin viele Zuschauer. Foto: Michael de Boer / ProSieben

Heute lebt die 24-Jährige in Düsseldorf und ist „Content-Creatorin“, verdient ihr Geld also mit den sozialen Medien. „Ich bin aktiv auf TikTok, Instagram und YouTube“, sagt Grace. Auf ihrem TikTok-Account folgen der Düsseldorferin mittlerweile 3,9 Millionen Menschen. Ihr Content besteht aus „Girly-Sachen“, wie sie selbst sagt.

GNTM-Kandidatin aus Düsseldorf: Grace schätzt besonders die Vielfalt

Ihr großes Vorbild ist – neben Heidi Klum – ihre Mutter. „Immer wenn ich eine schlechte Zeit habe oder einen Moment habe, wo ich aufgeben möchte, erinnere ich mich an meine Mama und daran, was sie für uns alles getan hat“, sagt Grace.

GNTM 2024: 19. Staffel bei ProSieben gestartet Am Donnerstag, 15. Februar, fiel der Startschuss für die 19. Staffel der Sendung „Germany‘s Next Topmodel“ bei ProSieben. Jeden Donnerstag ab 20.15 Uhr wird jetzt eine neue Folge bei dem Sender gezeigt. Besonders an der diesjährigen Staffel: Es können auch Männer teilnehmen. Gleich 20 Kandidaten kämpften sich durch den Vorentscheid und das Casting und kamen in der ersten Folge eine Runde weiter.

Jetzt geht es für Grace auf große GNTM-Reise, doch auf Anhieb konnte sie Heidi Klum nicht überzeugen: Nach dem offenen Casting und dem zweiten Walk war sie eine Wackelkandidatin, doch sie nutzte die zweite Chance und kam so in die nächste Runde.

GNTM-Kandidatin aus Düsseldorf: „Werde Schwung in die Bude bringen“

Auch Düsseldorferin Lea möchte Germany‘s Next Topmodel werden und verspricht direkt zu Beginn: „Ich werde Schwung in die Bude bringen.“ Die 24-Jährige arbeitet eigentlich als Business Developerin für ein Photovoltaik-Unternehmen. Mit ihrer Körpergröße von 1,81 Metern gehört sie zu den größten Kandidatinnen in diesem Jahr.

Die Düsseldorferin Lea ist im gewöhnlichen Leben Business Developerin. Jetzt geht sie im TV mit Heidi Klum auf große GNTM-Reise. Foto: Michael de Boer / ProSieben

„Ich habe eine gewisse Energie, die ich mitbringe“, so die Düsseldorferin. Im Interview mit ProSieben erklärt die Kandidatin: „Ich will Germany‘s Next Topmodel 2024 werden, weil ich es nicht nur liebe, vor der Kamera zu stehen, sondern auch für die Menschen ein Vorbild sein möchte.“

