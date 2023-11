Gewerkschaft Verdi ruft in Düsseldorf erneut zum Streik auf

Düsseldorf/Wuppertal Die Gewerkschaft Verdi ruft Beschäftigte im öffentlichen Dienst in Düsseldorf für Mittwoch zum Streik auf. Was gefordert wird.

Der Bezirk Düssel-Rhein-Wupper der Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten des Universitätsklinikums Düsseldorf, zahlreicher Landesbehörden sowie der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf und der Bergischen Universität Wuppertal für kommenden Mittwoch, 29. November, zu einem ganztägigen Streik aufgerufen.

„Wir wollen den Tarifkonflikt in der dritten Verhandlungsrunde am 7. und 8. Dezember lösen. Dafür müssen die Arbeitgeber sich aber noch ein gewaltiges Stück bewegen. Deshalb machen wir jetzt nochmal richtig Druck“, begründet Stephanie Peifer, Geschäftsführerin des Verdi-Bezirks Düssel-Rhein-Wupper, die Streikplanungen. Erst am vergangenen Donnerstag und Freitag wurde die Uni-Klinik Düsseldorf für zwei Tage bestreikt.

Beschäftigte des Einzelhandels streiken ebenfalls

Die Gewerkschaft fordert in der laufenden Tarifrunde für die Arbeitnehmenden der Länder 10,5 Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Für die Auszubildenden, Studierenden und Praktikanten verlangt Verdi 200 Euro mehr Entgelt und die unbefristete Übernahme.

Die Verhandlungen werden nun in der dritten Runde am 7. und 8. Dezember fortgesetzt. „Angesichts der hohen Preissteigerungen der letzten Zeit brauchen die Menschen eine deutliche Lohnerhöhung“, unterstreicht Peifer und weist dabei auch auf den erheblichen Fachkräftemangel hin, der sich durch den Entgeltabstand zu Beschäftigten bei Bund und Kommunen noch verschärfe.

Auch Beschäftigte des Einzelhandels sowie des Groß- und Außenhandels werden am Mittwoch die Arbeit niederlegen. Davon sind in Düsseldorf unter anderem der Esprit Store sowie der Primark an der Schadowstraße, der Saturn und Modehändler Zara an der Kö, Kaufland in Bilk und Ikea Düsseldorf betroffen.

Die Streikenden sammeln sich am Mittwoch ab 8.30 Uhr vor dem Haus des DGB-NRW an der Friedrich-Ebert-Straße in der Düsseldorfer Innenstadt. Um 9.15 Uhr startet dort ein Demonstrationszug. Die Abschlusskundgebung findet dann ab 10.30 Uhr vor dem NRW-Finanzministerium an der Jägerhofstraße statt, kündigte die Verdi am Montag an.

