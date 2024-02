Vor allem in Ufernähe färbt sich das Wasser des Menzelsees in Düsseldorf-Unterbach derzeit durch die Blutalge rot.

Düsseldorf Die Stadt Düsseldorf warnt: Am Menzelsee in Unterbach hat sich das Wasser rot verfärbt. Wegen Burgunderblutalgen. So gefährlich sind sie.

Die Stadt Düsseldorf warnt aktuell vor einer Gefahrenlage in der Nähe des Unterbacher Sees. Große Mengen der Burgunderblutalge (Planktothrix rubescens) sind im Menzelsee (Unterbach/südlich Elbsee) an die Wasseroberfläche aufgestiegen und werden durch den Wind zurzeit insbesondere an das Nordufer des Sees getrieben, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Das massenhafte Auftreten ist gut an der typischen roten Färbung zu erkennen, von der die Alge ihren Namen hat. Ursächlich für das Auftreten ist mit hoher Wahrscheinlichkeit der rapide Temperaturanstieg in den vergangenen Wochen nach der Kälte in der ersten Januarhälfte.

Sowohl für Mensch und Tier giftig

Die Burgunderblutalge gehört zu den Cyanobakterien (Blaualgen) und bildet giftige Verbindungen, sogenannte Microcystine, die für Mensch und Tier giftig sind. Die Aufnahme von Microcystinen kann beim Menschen zu Schleimhautreizungen und Entzündungsreaktionen führen. Bei Aufnahme größerer Mengen ist mit Durchfall und Erbrechen zu rechnen. Für Tiere kann die Aufnahme, je nach Menge, zu Durchfall, Schwäche, Erbrechen und Herz-Kreislauf-Zusammenbruch führen.





Die Landeshauptstadt Düsseldorf warnt „eindringlich vor dem Kontakt mit der Burgunderblutalge im Wasser und an Land“, heißt es in der Mitteilung weiter. Hundebesitzer sollten ihre Tiere nicht aus dem Gewässer trinken lassen und auch direkten Hautkontakt der Tiere mit dem Wasser vermeiden. Die Situation werde durch die Stadt „genau beobachtet und engmaschig kontrolliert“. Und: Falls notwendig, werden weitere Maßnahmen ergriffen.

