Gleisarbeiten: Bahnausfälle zwischen Düsseldorf und Duisburg

Düsseldorf/Duisburg Über die Feiertage werden zwischen dem Düsseldorfer Flughafen und Duisburg die Gleise modernisiert. Worauf sich Pendler nun einstellen müssen.

Über die Weihnachtsfeiertage sind Bauteams der Deutschen Bahn (DB) zwischen Düsseldorf und Duisburg im Einsatz. Nach Angaben des Konzerns werden in der Zeit von Freitag, 22. Dezember, 21 Uhr, bis Freitag, 5. Januar 2024, 5 Uhr, die S-Bahn-Gleise zwischen den Haltestellen „Düsseldorf Flughafen“ und „Duisburg Hauptbahnhof“ modernisiert.

Auf diesem Streckenabschnitt werden die Gleise auf einer Länge von zwei Kilometern erneuert. Wie die Deutsche Bahn weiter mitteilt, werden dabei auch mehr als 3200 Schwellen sowie 4700 Tonnen Schotter ausgetauscht. Die Gesamtkosten belaufen sich dabei auf rund zwei Millionen Euro.

Ersatzbusse im Einsatz

Wie das Verkehrsunternehmen am Dienstag ankündigte, wird es aufgrund der Arbeiten zu Auswirkungen auf die S-Bahn-Linie S 1 kommen. Demnach sind ab kommenden Freitag, 21 Uhr, zwischen Düsseldorf-Unterrath und dem Duisburger Hauptbahnhof Ersatzbusse statt Bahnen im Einsatz. Die Linie S 1 beginnt und endet am Halt „Düsseldorf Flughafen Terminal“. Im Bauzeitraum wird der Flughafen hingegen weiterhin von den RRX-Linien RE 1 und RE 6 (National Express) angefahren. Die Züge der Linie RE 2 fahren nachts den Flughafen jedoch nicht an.

Die Deutsche Bahn verweist darauf, dass Baulärm trotz des Einsatzes modernster Arbeitsgeräte nicht zu vermeiden ist. Die DB bittet die Anwohnende um Verständnis. Die Fahrplanänderungen sind in den Online-Auskunftssystemen der Deutschen Bahn enthalten und werden über Aushänge an den Bahnsteigen bekannt gegeben. Außerdem sind sie unter bauinfos.deutschebahn.com/nrw, über die App „DB Bauarbeiten“ sowie unter zuginfo.nrw abrufbar.

