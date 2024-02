Die Modekette Reserved öffnet ihren ersten Store in Düsseldorf. Im Kö-Bogen 2 ist schon ganz bald die Eröffnung geplant. (Symbolfoto)

Düsseldorf Im Kö-Bogen 2 in der Schadowstraße folgt auf den Schuhhändler Görtz die Modekette Reserved mit dem ersten Store in Düsseldorf. Das ist geplant.

Bereits seit über einem Jahr ist bekannt, dass die Görtz-Filiale im Kö-Bogen 2 schließen muss. Statt auf Schuhe konzentriert sich der Nachfolger jedoch eher auf Klamotten, und das schon ganz bald. Wie eine Sprecherin auf Nachfrage der NRZ verrät, sei die Neueröffnung in der Schadowstraße bereits am 12. April 2024 geplant. Damit ist die Modekette, die zur polnischen LPP-Gruppe gehört, zum ersten Mal in Düsseldorf vertreten.

Auf einer Fläche von etwa 2200 Quadratmetern auf drei Ebenen gibt es dann Klamotten, Accessoires und auch Schuhe für Frauen, Männer und Kinder. Mit der geplanten Eröffnung des neuen Geschäfts im Kö-Bogen 2 hat sich die Modekette direkt ein neues Storekonzept überlegt, wie eine Sprecherin auf NRZ-Anfrage erklärt.

Reserved-Store in Düsseldorf: Neues Konzept fördere polnischen Charakter der Brand

So fördere die neue Inneneinrichtung den polnischen Charakter der Marke und lasse sich von Natur und traditionellen Materialien inspirieren, die in Möbel und Innenraumgestaltung verwendet werden. „Die Anordnung und die Art und Weise, mit der die Produkte präsentiert werden, sollen das ästhetische Einkaufserlebnis verbessern. Mit der neuen Storegestaltung unterstreicht Reserved die Offenheit gegenüber seinen Kunden, die sich ungezwungen bewegen und frei mit der Kollektion interagieren können“, heißt es.

Die Düsseldorfer Modecommunity könne sich auf eine spannende Reise durch aktuelle Trends und inspirierende Styles freuen. „Die Eröffnung unterstreicht die Bedeutung Düsseldorfs in der deutschen Modewelt und markiert einen wichtigen Schritt in der Expansionsstrategie des Unternehmens“, so die Reserved-Sprecherin.

