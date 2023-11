Am Montagabend kam es am Düsseldorfer Landtag zu einem Großeinsatz der Feuerwehr (Symbolbild).

Feuerwehreinsatz Großeinsatz am Düsseldorfer Landtag: Was dahinter steckte

Düsseldorf Mit einem Großaufgebot rückte die Düsseldorfer Feuerwehr am Montagabend zum Landtag aus. Was der Grund für den Einsatz war.

Mit einem Großaufgebot ist die Düsseldorfer Feuerwehr am Montag gegen kurz vor 19 Uhr zum nordrhein-westfälischen Landtag ausgerückt. Mehrere Fahrzeuge und Rettungswagen fuhren am Abend zu dem Regierungsgebäude in der Landeshauptstadt.

Brandmeldeanlage hatte technischen Defekt

Wie ein Sprecher auf NRZ-Nachfrage erklärte, hat eine ausgelöste Brandmeldeanlage für den Großeinsatz der Feuerwehr Düsseldorf gesorgt. „Es handelte sich dabei um einen technischen Defekt der Anlage“, berichtete der Sprecher. Zu Schaden kam jedenfalls niemand. Ein Feuer brach im Landtag ebenfalls nicht aus, betonte der Sprecher. „Es gab keinen Brand und auch keine Verrauchung.“

Nachdem der technische Defekt an der Brandmeldeanlage als Ursache für die Fehlermeldung festgestellt wurde, konnten die Einsatzkräfte gegen 19.25 Uhr wieder abrücken. Dass die Düsseldorfer Feuerwehr mit zahlreichen Kräften zum Landtag ausrückte, sei nach Angaben des Sprechers normal, wenn in Gebäuden wie der Landtag ein Feueralarm ausgelöst wird. Dies liege „an der besonderen Bewertung des Objektes“.

