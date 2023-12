Herzogin Meghan überrascht Düsseldorferinnen mit Geschenken

Meghan Markle und ihr Mann Prinz Harry waren anlässlich der Invictus Games in Düsseldorf zu Besuch. Die Herzogin besuchte auch eine Anlaufstelle der Diakonie in Oberbilk.

Düsseldorf Während ihres Besuches in Düsseldorf schaute die Herzogin bei einem besonderen Diakonie-Café vorbei. Damals gab sie dort ein Versprechen.

Vor rund drei Monaten, während der Invictus Games, besuchte Meghan Markle, Herzogin von Sussex, das „TrebeCafé“ der Diakonie Düsseldorf. Über die von ihr und ihrem Mann gegründete Archewell Foundation hat sie der Einrichtung in Oberbilk nun 4600 Euro gespendet. Außerdem schenkte sie den Mädchen und Frauen, die das Café besuchen, mehrere Kartons mit Kosmetikprodukten. Die Kosmetik hatten sie sich von der Herzogin bei ihrem Besuch auf Nachfrage gewünscht.

Sichere Anlaufstelle für junge Frauen

Das TrebeCafé bietet Mädchen und jungen Frauen in unsicheren Lebenssituationen – etwa auch denen, die aus ihrem Elternhaus abgehauen sind – einen sicheren Anlaufpunkt. Ganz ohne Bedingungen erfüllen zu müssen, können sich die Besucherinnen dort mit etwas Essen, Kleidung und einer Postadresse versorgen. Während der Öffnungszeiten können sie dann Beratungsangebote zu Themen ihrer Wohnsituation, Behördenangelegenheiten, Eltern, Sucht, ihrer Lebensgestaltung, Schule und Ausbildung annehmen. Auch Begleitung zu verschiedenen Terminen sind möglich. Für das TrebeCafé sind außerdem Streetworkerinnen im Einsatz.

Maria Peixoto, Leiterin des TrebeCafés, erklärt, warum die Kosmetikspende die jungen Frauen sehr freue: „Für viele unserer Besucherinnen sind Wimperntusche oder Lippenstift kaum erschwingliche Luxusprodukte“, berichtet sie. „Sich schönzumachen bedeutet auch, sich selbst etwas Gutes zu tun. Und gerade dies können die Frauen, die uns besuchen und oft Schlimmes erlebt haben, gut gebrauchen.“

Markle schrieb dem Café einen Brief

Der Spende lag auch ein Brief der Herzogin bei. Darin schreibt diese, dass sie den Besuch im TrebeCafé sehr genossen habe. „Ich bin der festen Überzeugung, dass die Arbeit des TrebeCafés eine Notwendigkeit für die gefährdeten Frauen und Mädchen in Düsseldorf ist. Der Trost, die Freundschaft, der Schutz und die Beratung, die Sie bieten, stehen in krassem Gegensatz zu der Härte ihres normalen Alltagslebens. Vielen Dank für Ihr Engagement zur Verbesserung ihrer Lebensumstände“, so Meghan Markle. Diese Spende kam durch eine Partnerschaft mit der englischen Wohltätigkeitsorganisation Smart Works zustande.

