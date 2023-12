Hochwasser in Düsseldorf: Für eine Entwarnung ist es zu früh

Düsseldorf Der Pegel in Düsseldorf fällt, nachdem auch in Köln der Wasserstand zurückgegangen ist. Wird Schifffahrts-Hochwassermarke 1 nun unterschritten?

Das Hochwasser hat die Düsseldorferinnen und Düsseldorfer über die Weihnachtstage in Atem gehalten. Bereits am Donnerstag, 21. Dezember, hatte der Stadtentwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt die Hochwasserschutzmaßnahmen in Düsseldorf vorsorglich ausgeweitet. So wurde beispielsweise das Tor am Unteren Rheinwerft zum Alten Hafen bereits geschlossen. Weitere Schutzmaßnahmen sind derzeit nicht nötig und würden erst wieder abhängig von der Pegelhöhe und einer negativen Prognose ergriffen. Sollten weitere Maßnahmen nötig sein, werden diese zudem fortlaufend kommuniziert.

Der Pegel stagnierte zunächst

So war die Erleichterung auch in Düsseldorf nun groß. Einen Tag nach Weihnachten hat das anhaltende trockene Wetter dazu geführt, dass der Rheinpegel zunächst stagnierte und im späteren Verlauf des Tages endlich wieder sinkt. In Bonn und Köln waren die Wasserstände bereits in der Nacht und am Morgen wieder gefallen, in Düsseldorf und Duisburg-Ruhrort stagnierten die Werte zunächst. Nur in Wesel steigen die Werte noch an. Der Höchststand in Düsseldorf lag bei 7,73 Meter. Aber es war abzusehen, dass auch in der NRW-Landeshauptstadt das Wasser zunächst nicht mehr steigen wird. Die Aussichten bis zum Jahreswechsel sind positiv, darüber hinaus wurden keine Vorhersagen getätigt. So konnte auch noch keine endgültige Entwarnung gegeben werden.

Die Schifffahrts-Höchstmarke I ist zwischen Köln und Emmerich noch überschritten, sodass der Verkehr auf dem Rhein noch Einschränkungen unterliegt. Unterschreitungen dieser Marke (7,10 Meter) werden in Düsseldorf für Donnerstag (28. Dezember) erwartet. Werte zwischen 6,40 und 6 Metern werden für Silvester von den Fachleuten prognostiziert. Der historisch höchste Wasserstand des Rheines im Bereich der Landeshauptstadt lag am 29. November 1982 vor - mit 10,93 Metern. Der Normalpegel für Düsseldorf liegt bei 3,48 Meter.

