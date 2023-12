IG Bau Düsseldorf veranstaltet Wettbewerb gegen Rassismus

Vom Social-Media-Auftritt gegen Nazis bis zum Antirassismus-Seminar in der Berufsschule: Azubis, die sich in Düsseldorf für Gleichbehandlung und gegen Diskriminierung am Arbeitsplatz engagieren, sollen beim Wettbewerb „Die Gelbe Hand“ mitmachen, den der Düsseldorfer Bezirksverband der IG Bau veranstaltet.