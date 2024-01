In Düsseldorf wird der NRW Drag Star 2024 gesucht

Im Düsseldorfer Schauspielhaus wird am 26. Januar der Drag Start NRW 2024 ermittelt. Die Künstler Aura, Larry Long, Menorah Tea, Remo Rivers und Roxy Love treten dann gegeneinander an.

Düsseldorf Am Freitag wird im Düsseldorfer Schauspielhaus im Rahmen einer Wettbewerbsshow der Drag Star NRW 2024 gesucht.

Mit einer Wettbewerbsshow wird am kommenden Freitag, 26. Januar, im Düsseldorfer Schauspielhaus der Drag Star NRW 2024 ermittelt. Wie das Schauspielhaus am Mittwoch mitteilte, treten fünf Drag Artists in verschiedenen Kategorien gegeneinander an und zeigen dem Publikum die Vielfalt von Travestie und queerer Kunst. Die Veranstaltung findet um 20 Uhr im Kleinen Haus des Düsseldorfer Schauspielhauses am Gustav-Gründgens-Platz in der Innenstadt statt.

Event findet zum zweiten Mal statt

Nach Angaben einer Sprecherin der Kultureinrichtungen findet die Wettbewerbsshow zum zweiten Mal statt. Nach der erfolgreichen Premiere im Vorjahr wollen die Drag Künstler auch bei der anstehenden Ausgabe am Freitag mit atemberaubenden Kostümen, spektakulären Auftritten und einer Menge Spaß begeistern. Die Kandidatinnen und Kandidaten sind in diesem Jahr die Drag-Artists Aura, Larry Long, Menorah Tea, Remo Rivers und Roxy Love.

D’haus-Queen Effi Biest führt wie 2023 durch den Abend, eine unabhängige Jury wird am Ende einen der Teilnehmenden zum Drag Star NRW 2024 krönen. Für die Veranstaltung gibt es online nur noch wenige Restkarten.

