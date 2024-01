IT-Vorfall: Webseite der HWK Düsseldorf ist nicht erreichbar

Düsseldorf Aufgrund eines Sicherheitsvorfalls im Rechenzentrum ist die Webseite der Handwerkskammer Düsseldorf nicht erreichbar. Das ist bislang bekannt.

Aufgrund eines Sicherheitsvorfalls im Rechenzentrum des IT-Dienstleisters ist die Webseite der Handwerkskammer Düsseldorf (HWK) seit der ersten Januar-Woche nicht erreichbar. Auch die Online-Services der Handwerkskammer sind aktuell von der Strörung betroffen, wie die HWK Düsseldorf mitteilte.

Nach dem Sicherheitsvorfall im Rechenzentrum des Dienstleisters seien alle Systeme vom Netz genommen und die Netzwerkverbindungen zur Handwerkskammer getrennt worden, heißt es in der Mitteilung weiter. Derzeit werde mit Hochdruck an der Bewertung und Behebung des Vorfalls gearbeitet, so die Handwerkskammer. Zu einem Datenabfluss sei es bislang jedoch nicht gekommen, wie ein HWK-Sprecher auf NRZ-Anfrage mitteilte. Nach Angaben der Kammer wurde die Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit des Landes NRW bereits über den Sicherheitsvorfall informiert.

Telefonisch, per E-Mail und vor Ort erreichbar

Die Handwerkskammer Düsseldorf ist jedoch in der Zentrale am Georg-Schulhoff-Platz, telefonisch oder per E-Mail weiterhin für ihre Mitglieder erreichbar, teilte die HWK weiter mit. „Für entstandene Unannehmlichkeiten bitten wir unsere Mitglieder um Verständnis und Entschuldigung“, erklärte Axel Fuhrmann, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer.

Was den Sicherheitsvorfall verursacht hat, ist derzeit noch unklar. Ebenso, wann wieder uneingeschränkt auf Webseite und Online-Dienste zugegriffen werden kann.

